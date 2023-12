O turnaji na fotbalovém stadionu pod otevřeným nebem se šuškalo už nějaký ten pátek, k oficiálnímu oznámení došlo až nyní. Oktagon MMA se tak stal první domácí organizací, který se podívá na zelený pažit. Červnový turnaj se odehraje v pražském Edenu, kde by turnaji mělo přihlížet mezi 24 až 26 tisíci diváků.

„Jsem nadšený, protože o zápase jsem věděl rok dozadu. Tím, že jsem řekl, že tenhle rok chci mít zápasový, tak se moje plány nesplnily. Karlos vymýšlel, nebyla to byla moje chyba, díky čemuž jsem trochu přehodnotil situaci. Přípravu tedy začínám od ledna, ale samozřejmě se udržuji a tělo připravuji na hrubou přípravu,“ líčí Végh, který naposledy zápasil v roce 2019 právě s Vémolou. Od té doby si však střihl několik boxerských duelů.

Foto: Oktagon MMA Attila Végh (vlevo) a Karlos Vémola během Zápasu století v roce 2019.

Sešlo tak z nápadu uspořádat akci na bratislavském Tehelném poli, který rovněž připadal v úvahu. „Je to proto, že víme, že do Prahy přijdou fanoušci z celého Česka i Slovenska. Celkově nám podmínky přišly lepší pro Prahu. Jak rozměrově, tak logisticky. Dlouho jsme to zvažovali, protože stadion v Bratislavě je skvělý,“ řekl na tiskové konferenci Pavol Neruda, spoluzakladatel Oktagon MMA.

Turnaj na české půdě podle všeho značí větší příliv fanoušků. „Eden je prostě nejmodernější, Slovensko je pro nás trochu zakleté. Vždy chybělo několik desítek lístků k vyprodání a my to chceme vyprodat. Nechceme, aby to bylo zakleté,“ vysvětlil druhý ze zakladatelů Ondřej Novotný volbu zeleného pažitu, na němž své zápasy hraje pražská Slavia.

Turnaji bude vévodit právě odveta Zápasu století mezi Vémolou a Véghem, kterou v roce 2019 opanoval slovenský velikán. „Je to opravdu velká čest, že mohu být jako první, kdo bude zápasit na takovém stadionu, což je pro mě zároveň největší motivace. Je to krásná věc. Ale můžu říct, že jsem zažil i víc,“ narážel Végh na jeden ze svých předchozích duelů.

„V Polsku, kde jsem zápasil, bylo 40 tisíc fanoušků. Díky tomu vím, do čeho jdu. Na atmosféru se těším nejvíc. Furt mám v hlavě O2 arenu, kde bylo vyprodáno, všichni se objímali a měli slzy v očích, když jsem vyhrál zápas proti Karlosovi. Vím, že budu mít svůj kotel a uvidíme, kdo je lépe připravený. Já dám do toho vše,“ ujišťuje bývalý šampion prestižní zámořské organizace Bellator.

S vysokou pravděpodobností se bude jednat o boj o titul polotěžké divize, v níž Vémola drží titul šampiona. Naposledy jej v říjnu obhájil rekordně rychlým KO nad Slovákem Pavolem Langerem. „Asi to bude muset být titulový zápas, protože jsem šampion. V případě, že se Attilkovi povede shodit, tak si myslím, že půjdeme o titul. Zatím na to moc nevypadá, ale pokud to do června stihne doshazovat, tak by to tak mělo být,“ rýpl si Vémola do slovenského rivala.

„Aktuálně mám 105 kilo. Když jsem vyžraný, tak mám 113, jsem velmi těžký. Mám velká prsa, mám půllitrový pupek. Teď mám zhruba 105, což je zhruba moje normální váha. Já jsem člověk, co nikdy neodvodňuje. On bude mít na zápas určitě 102-105, což měl určitě i v našem prvním duelu. Já naopak 94. Po vážení se najím, dojdu na záchod, tím pádem mám 94. On pak řekl, že Attila byl větší, přitom měl o deset kilo víc než já. Já jsem ale vyšší,“ usmál se Végh.