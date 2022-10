Hvězdný Muradov součástí natřískaného turnaje! Vyhrát, nebo prohrát? Jdi si to užít, hlásí

Bude součásti jednoho z nejnabitějších UFC turnajů v letošním roce, ale hlavně po více než roce znovu vstoupí do klece. Uzbecký bojovník Machmud Muradov se nemůže dočkat, při pátém duelu v nejslavnější organizaci světa si to chce především užít. „Nejdu tam, že vyhraju, nebo prohraju, ale jdu si to tam užít, dlouho jsem nezápasil,“ uvedl dvaatřicetiletý zápasník, jenž si to na sobotním turnaji UFC 280 v Abú Zabí rozdá s Brazilcem Caiem Borralhem.

Na zápas jsem tvrdě trénoval. Nesedím doma a nehlídám banány, jsem připravený, hlásí Machmud MuradovVideo : O2 TV Sport

Článek Blížící se turnaj UFC 280 nabízí skutečný skvost zápasů v kleci a ne nadarmo je označován jako jeden z nejočekávanějších všech dob. Znovu budou ve hře hned dva opasky, v bantamové váze si to o svatý grál rozdají šampion Aljamain Sterling a vyzyvatel TJ Dillashaw. Úplným vrcholem však bude střet nekompromisního Brazilce Charlese Oliveiry, který o pás lehké váhy přišel kvůli nesplnění váhového limitu, s rozjetým Rusem Islamem Machačevem však zabojuje o jeho znovuzískání. Do boje ale vyrazí další elitní ranaři nejslavnější organizace. Pozornost nejen českých a slovenských se obrací na uzbeckého bojovníka Machmuda Muradova, jenž si jméno udělal díky zápasení právě na česko-slovenském území, odkud přišlo laso směrem do UFC. Muradov mezi elitou odbojoval čtyři duely, v tom posledním prohrál a přišla více než roční pauza. Teď se ale nejslavnější uzbecký zápasník konečně vrací. „Jsem dobře připravenej, jak v postoji, na zemi, tak ve vzduchu," uvedl Muradov v rozhovoru pro O2 TV Sport. Po více než roce jde do boje v UFC Machmud Muradov. V návratu do klece mu nezabránila ani infekceVideo : Sport.cz V Abú Zabí, hlavním městem Spojených arabských emirátů, ho čeká komplexně vybavený Brazilec Caio Borralho, který hned dvakrát uspěl v populární show Dana White's Contender Series a dva zářezy si připsal i v UFC. „Nějaký Brazilec...až měsíc zpátky jsem se podíval na jeho zápasy," rozesmál se Muradov. „Je to dobrý fighter, zemař, v postoji něco bouchá, ale má ho takovej křivej. Hodně lidí mi říká, že mě také uškrtí, každý má svůj názor," doplnil. Sledujte živě turnaj UFC 280 Zápas Borralho vs. Muradov a celou kartu UFC 280 nabídnou v přímém přenosu stanice Premier Sport 1 a Premier Sport 2. Již v pátek od 19:00 nabídne Premier Sport 2 exkluzivní rozhovor s ambasadorem O2 TV Makhmudem Muradovem. Studio moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška startuje v sobotu v 15:50 hodin na kanále Premier Sport 2. Diváci se mohou těšit na atraktivní hosty, dorazí například Petr „Píno“ Ondruš, česká legenda bojových sportů, nebo Patrik Kincl, jedna z největších hvězd současné MMA scény. Dvaatřicetiletý Uzbek se návratu do klece nemůže dočkat. Přípravu zvládl i přesto, že jeho jméno bylo v posledních měsících v médiích spojováno s vízovými problémy. „Jsem dobře připravenej, neseděl jsem doma a nehlídal banány. Ale nejdu tam, že vyhraju, nebo prohraju, ale jdu si to tam užít, dlouho jsem nezápasil," má radost z comebacku do klece. Příprava na pátý zápas mezi elitou byla pestrá, Muradov si jí například zpestřil na horách. „Miluju hory, dělám kempy na horách a odjedu od všech," vysvětluje. „Trénuji i tam, minimálně běhám, třeba 20-30 kilometrů. Můj osobní rekord je 42 km v horách. Vyběhl jsem v 11, bylo 38 stupňů a ve čtyři nebo pět jsem přiběhl," líčil zážitky příznivec hvězdného fotbalisty Cristiana Ronalda. Turnaj UFC 280 startuje v sobotu 22. října v 16:00, Muradov půjde do akce jako šestý v pořadí, nastupovat by měl přibližně v 18:30. MMA Program MMA eventů 2022: Kalendář zápasů UFC a OKTAGONU

