Následné záběry (pouze pro slabší povahy) ukazují, jak se levá dolní končetina hrozivě zlomila do strany a kost dokonce vyčnívá ven. Do akce pochopitelně museli lékaři, hlavu v dlaních měl také nešťastný vítěz Munoz. „Hrozivé zranění, opravdu. Je to jedno z nejhorších zranění, jaké jsem kdy viděl,“ říkal směrem do mikrofonu komentátor, k jehož názoru se přiklání i uživatelé sociálních sítích.