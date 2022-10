Ačkoliv ho zlomenina nohy na pekelně dlouhou dobu vyřadila ze zápasové praxe, přesto ani zdaleka nepociťuje pokles zájmu fanoušků, médií ani samotné organizace UFC. Slavný Ir Conor McGregor, kterého zdravotní problémy trápí více než rok a dlouhou dobu se spekulovalo, kdy se vlastně znovu předvede v kleci, by se měl comebacku dočkat v příštím roce. Proti komu to ale bude?

Dlouhé měsíce se skloňovaly nejrůznější jména, stále ale není nic jasné. Vyloučit ale můžeme okamžitou titulovou bitvu, ke které organizace UFC patrně nepřistoupí a zotaveného Ira bude chtít nejprve prozkoušet na některém z jiných protivníků. Přesto je ve hře celá řada zástupců, která by o ostře sledovaný duel s McGregorem zajisté stála.

Diváky by jistě zajímalo dokončení trilogie s Natem Diazem, kterému ovšem po souboji s Tonym Fergusonem vypršela smlouva a nyní je na volné noze. „Budu upřímný, trilogie s Natem Diazem je velmi, velmi lákavá. Je to boj, ze kterého mám noční můry," prozradil pro The MMA Hour McGregorův trenér John Kavanagh. „Ten muž stále chodí vpřed, ať už to jsou tři nebo pět kol. Rozhodně by to pro nás byla zajímavá zkušenost," pokračoval.

Blízko konci kariéry je osmatřicetiletý Tony Ferguson, který má nejlepší léta za sebou a v UFC si připsal čtyři porážky v řadě. Byl by bývalý prozatímní šampion v lehké váze pro McGregora tím pravým? „Hodně se o tom mluvilo a jméno Tonyho Fergusona ve hře bezpochyby je. Věřím, že Tony má stále co nabídnout, je to neortodoxní bojovník, grappler. Pro fanoušky by to byla zábava," připouští Kavanagh.

Zatím není ani příliš jasné, do jaké váhové kategorie se budet McGregor ubírat. Nejpravděpodobněji se jeví lehká do 70 kilogramů. „Ta divize je zabijácká," těší Kavanagha. „Je tam například Dan Hooker, nebo souboj s Islamem Machačevem by byl úžasný, a to hned z několika důvodu. Pak je tu titulový souboj mezi Oliveirou a Poirierem, což zní také dost zajímavě. Každopádně jsem nadšený, že Conora uvidím zpátky, takže je mi jedno, s kým to bude," uzavřel uznávaný trenér, pod jehož vedením piluje formu i jedna ze dvou Češek v UFC Lucie Pudilová.

