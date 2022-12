Ačkoliv se třiatřicetiletý Škvor ve světě smíšených bojovných umění (MMA) pohybuje přesně dva roky, přesto toho za tak krátkou dobu stihl hodně. Z celkových šesti duelů se radoval pětkrát, naposledy tomu bylo na turnaji Oktagon 34 na pražské Štvanici, kde vytáhlý ranař předvedl další demoliční jízdu a po 49 vteřinách sestřelil Řeka Stroumpoulise.

Oblíbený bojovník se po již zmíněným souboji s řeckým nájezdníkem musel dát zdravotně dokupy, nyní je už ale všechno v pořádku. „Měl jsem špatné křečové žíly na noze, už je mám jednou dělané. Začaly se mi hodně zhoršovat i oči, které jsem si také musel nechat udělat. Byly to tyhle dva zákroky," popisuje zástupce polotěžké divize.

Daniel Škvor a jeho TKO v prvním kole. To jsem se naučil od Karlose na soustředění, smál seVideo : Sport.cz, Oktagon TV

S odstupem necelého půl roku přichází další boj, český ranař narazí na o jedno místo v žebříčku lépe postaveného Joricka Montagnaca. „Soupeře jsme studovali a na rovinu, až na toho posledního společného, tak byli jeho soupeři kvalitnější, než ti moji. Druhá věc je ta, že je to taktik. Když vidí, že mu to nejde ukončit, tak se nezblázní a snaží si držet strategii a vítězství až do konce," popisuje Škvor o čtyři roky mladšího francouzského protivníka.

V kleci půjde o bitvu dvou světů. Zatímco Škvor je zvyklý soupeře ukončovat již v prvních kolech, naopak urostlý Francouz pokaždé zvítězil až po limitu. „Když bude šance, tak se to budeme snažit ukončit. Když šance nebude, tak to budeme držet takticky do vítězného konce. Nějaké věci si připravujeme," líčí čtyřka polotěžké divize organizace Oktagon MMA.

Turnaj se uskuteční předposlední den letošního kalendářního roku, pro Škvora nic netradičního. „Je to snad pátý rok v řadě, co zápasím po Vánocích. Už mě to štve. Rodina jela na hory, já s nimi nemůžu. Potřebuju trénovat a držet diety. Aspoň se snažím držet zlaté prasátko, od rána nejím, a pak si dám večeři," prozradil bojovník s pěti vítězstvími v řadě.

