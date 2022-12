Do turnaje si toho nikdo ani nevšiml, jenomže v kleci už to zakrýt zkrátka nešlo. Domácí MMA bojovník Oleg Serdyuk nejen, že v tříkolové bitvě s Maďarem Gergelym Csibim prohrál jednomyslně na body, ale především si vysloužil kritiku za problémové nacistické tetování na svém těle. Na levé noze měl totiž ztvárněn nechvalně proslulý Železný kříž, na té druhé pro změnu znak pluku Azov.

Dohru to mělo i u již zmíněné organizace RFA, která tento exces podcenila a situace si sama všimla až během zápasu. „Došlo k tomu, že ten kluk to vzal na poslední chvíli v podstatě den před zápasem. Tím nám vytrhl trn z paty, protože jeho soupeř by přišel o zápas a celou přípravu," uvedl matchmaker Martin Woodecki.

„Momentálně má stopku, jeho účást na dalších turnajích není v tuto chvíli na pořadu dne," potvrdil pro Sport.cz promotér organizace Boris Marhanský. „Bohužel tím, že zápas vzal 24 hodin před jeho konáním, jsme neměli čas ho ani nafotit. Nikdo si toho nevšiml, každopádně po zápase nám volal jeho trenér a omluvil se za to. Mluvil jsem i s Olegem, který se také omluvil a vysvětlil, že je to věc z minulosti a nechá si to odstranit. My se chceme od takových věcí distancovat," doplnil.