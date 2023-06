Před dvěma lety to přitom vypadalo na pohádkovou cestu nejprestižnější organizací. Dvořák v UFC vyhrál všechny tři úvodní duely a pomalu a jistě se mluvilo o tom, kdy se probojuje k titulové šanci. Nyní je ale situace značně odlišná. Hořický rodák od května 2021 nevyhrál a aktuálně má za sebou tři porážky v řadě. Po posledním nezdaru proti Australanu Stevu Ercegovi navíc klesl na patnáctou pozici muší divize.

„Dokud není po všem, tak to neskončilo. Budu furt makat. Věřím svému snu. Teď jsem dole a na dně, ale věřím, že se odtud dá jít nahoru. A nevadí, jak dlouho to bude trvat. Já si počkám," řekl Dvořák ve svém vysílání na Youtube, kde zároveň přiznal, že mu po zápase přišla řada nenávistných zpráv.

„Napsaly mi třeba dvě desítky lidí, ať skončím a vyse*u se na to. Dokonce mi někteří psali, ať chcípnu, že nic neumím. Opravdu nenávistné zprávy. Nevím, kde se ta zloba a nenávist v lidech bere. Musí mít smutný život," přemítá nad situací zklamaný český bojovník.

A jelikož mu v platné smlouvě s UFC chybí odzápasit už jen jeden duel, půjde v něm o vše. „Mám smlouvu ještě na jeden zápas. Aktuálně mám 3 výhry a 3 porážky. Moje budoucnost je 50:50. UFC by mě samozřejmě mohlo vyhodit, protože kdo nevyhrává, tu nemá co dělat. Je to tvrdý byznys. Já ale věřím v to, že jsme tam udělali dobrý zápasy. Cokoliv bylo v mezích možností, jsme vzali. V každém fightu jsme nechali úplně všechno," připomíná fakt, že ani jedna z jeho tří porážek nepřišla před limitem.

Jistota posledního zápasu ve smlouvě ale není stoprocentní. UFC totiž už v minulosti některé bojovníky vyhodilo ještě před vypršením kontraktu. „Věřím, že ten zápas bude. Bude to boj o novou smlouvu a já budu muset bezpodmínečně zvítězit. Ideálně dobrým způsobem a neudělat nudný zápas. Kdybych nevyhrál, tak je to jednoznačně konec. To si ale nepřipouštím, jsem přesvědčený, že na to mám," pokračuje aktuálně jeden ze čtyř českých bojovníků mezi elitou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

Jednatřicetiletý fighter zároveň připomíná, že v každém zápase je ochoten jít i za hranu. „Jsem asi dement, ale já bych v těch zápasech umřel. Je mi jedno, jestli se něco láme, trhá nebo dostávám bomby. Dokud zápas neskončí, jdu pro výhru za každou cenu. Spousta kluků by to asi vypustila. To taky může udělat dojem," naráží na své tvrdé zápasy, které mu v minulosti už několikrát vystavily řadu zdravotních problémů.

Konec kariéry si nepřipouští, ba naopak. „Je mi 31 a chtěl bych zápasit třeba dalších pět let. Vždycky mě bavilo reprezentovat Českou republiku. Objíždět svět a bojovat venku. Když by mi teď přišla nabídka třeba z ONE FC, PFL či Bellatoru, tak je to samozřejmě o penězích, ale u mě je to hlavně o tom, jezdit do zahraničí a reprezentovat," vysvětluje svůj postoj.