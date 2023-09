Běží vaše čtvrtá sezona v UFC, jaká zatím panuje spokojenost?

Momentálně fajn. Poslední zápas probíhal tak, jak jsme chtěli. Vyšlo tam skoro vše, co jsme trénovali. Samozřejmě tam byly i nějaké chyby, na kterých budu i nadále pracovat. Z výhry máme radost a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Každopádně udělám všechno pro to, abych se udržel na vítězné vlně.

Z posledních čtyř zápasů jste ani jednou neprohrál (3 výhry a 1 remíza). Co se změnilo od dvou porážek v řadě v loňském roce?

Změnilo se hlavně to, že jsem přešel o jednu váhovou kategorii výš. Předtím jsem zápasil v pérové váze do 66 kg, s týmem jsme se proto po dvou prohrách rozhodli, že zkusíme přejít do lehké váhy, protože jsem do 66 shazoval fakt hodně. Zpětně si myslím, že to byla dobrá volba. Cítím se mnohem lépe, mám víc energie a nemusím tolik hubnout. Byla to zásadní věc. Stejně tak jsme si s týmem sedli, spolupracoval jsem i s mentálním koučem. Všechno jsme nastavili tak, aby přišly výhry a zlepšil se výkon.

Můžete přiblížit spolupráci s mentálním koučem?

Především jsme rozebírali, jaké jsem měl pocity po těch dvou porážkách. Jaký jsem měl názor, kde byla chyba a co mi v zápasech vadilo. Snažili jsme se to odstranit, což se podle mě dařilo. Dostal jsem úkoly, který jsem musel na tréninku splnit a zvykal jsem si na věci, které mi v duelech vadily. Teď se v zápasech cítím dobře jak po mentální, tak po fyzické stránce. Svědčí o tom i fakt, že jsme se rozhodli pro váhovou změnu.

Loni jste přitom před podpisem druhé smlouvy byl v nejistotě, zda vám ji UFC nabídne. Bylo to psychicky náročné období?

Dost náročné. Byl jsem jednou nohou venku z UFC, dali mi poslední šanci a potřeboval jsem vyhrát. Jinak by nebylo o čem, případná prohra by znamenala vyhazov. Naštěstí se mi povedlo zvítězit. Výkon se líbil i samotné organizaci, která se rozhodla dát mi šanci na nový kontrakt. Bylo to možná i tím, že ve mně něco viděli, a proto jsem je nechtěl zklamat. Chtěl jsem jim ukázat, že na to mám. Jsem za to rád, bral jsem to zodpovědně.

Kdyby to nevyšlo, byly tam nabídky od jiných organizací?

Po pravdě jsme to neřešili, nepřipouštěl jsem si to. Připouštěl jsem si jen to, že musím zůstat v UFC a dělal jsem pro to všechno. Kdyby to ale nevyšlo, tak bych se ale samozřejmě díval někam jinam, ale nebyla potřeba.

Můžete porovnat obě smlouvy, které jste s UFC podepsal? Byla ta druhá výhodnější i z finančního hlediska?

Určitě ano. Bohužel jsem ale byl v takové pozici, že jsem nemohl vyjednávat. Byl jsem šťastný, že se mi podařilo druhou smlouvu získat. Můj manažer se mi dokonce smál, že jsem první zápasník, který se ani nesnažil vyjednávat o financích. Šlo mi jen o to, abych jí získal a ve finále mi bylo jedno, jaké peníze tam budou. A když ukážu, že teď na to mám, tak v další smlouvě si o ně můžu říct.

Čistě peníze ze zápasů by vás dokázaly uživit?

Myslím si, že ano. Musel bych se ale víc uskromnit, protože bez mých sponzorů a partnerů by to bylo komplikovanější. I příprava, která také něco stojí. Pro mě je důležité, abych měl kvalitní přípravu, což by bez podpory nešlo. Rozhodně ale nemůžu říct, že by mě to neuživilo, jen se člověk musí uskromnit. A když kolem sebe má různé sponzory, tak si může žít komfortněji a nemusí mít v hlavě, že musí shánět peníze.

Kolik procent příjmů dělají sponzoři a právě výplaty z UFC?

Asi tak 60% partneři, 40% výplaty.

Hodně zápasníků z UFC přitom říká, že jim z výplat moc nezbyde, třeba jen 50%. Jsou tam totiž různé daně, odvody trenérům a podobně. Máte to podobně?

Je to přesně tak, není to žádná sláva. Člověk tam vidí nějakou sumu, která je celkem pěkná, ale ve finále, když ty peníze dostane, tak je to něco jiného. Odvádí se daně podle toho, kde jsem měl zápas. Je to většinou 20-30%. Dalších 10% odevzdám svému manažerovi, do gymu dávám také 10%. To už je nějakých 50%. Všechno je to navíc v amerických dolarech a po přepočtu na eura se to ještě o něco zmenší. Opravdu to není žádná sláva, ale je to UFC a myslím si, že tu chce být každý. A pokud budeme dokazovat, že na to máme a budeme předvádět atraktivní výkony, tak nás podle toho ocení. Možná je to otázka času a šikovnosti zápasníka, jak se tam dokáže prodat.

Pyšníte se vizitkou historicky prvního Slováka v UFC. Sledujete počínání i toho druhého, Martina Budaye, a je mezi vámi zdravá konkurence ve smyslu, kdo bude mít více vítězství? Oba máte aktuálně shodně 4 výhry.

Známe se, jsme velmi dobří kamarádi a často se potkáme na tréninku. Nevím, jak to bere on, já to ale beru motivačně. Když on vyhraje, tak si i já řeknu, že také musím zvítězit a nechci zklamat Slovensko. Je to pro mě motivace a Badymu hrozně fandím. Má to 4-0, což v UFC zatím neměl žádný Čech ani Slovák. Uvidíme, jaká bude jeho budoucnost. Nedávno se navíc dostal mezi nejlepší patnáctku těžké váhy, což je obrovská věc. Dokazuje, že nic není nemožné. Když se tam dostal, tak ho na začátku každý odepisoval a říkali, že nevyhraje ani jeden zápas. Má to 4-0 a pravděpodobně dostane novou smlouvu. Jsem za to velmi rád.

Co je aktuálně vaším cílem?

Strašně bych chtěl zápasit ještě letos, ale uvidíme, jak se to povede. Doufám, že v dohledné době budu mít nějaké informace o mém dalším duelu. Samozřejmě dalším krokem je zisk třetí smlouvy, což si myslím, že je na dobré cestě a je to jen otázka času. V téhle smlouvě bych se chtěl zaměřit na lepší soupeře, abych se v žebříčku mohl propracovat výš. Vím, že to bude o poznání náročnější než teď, protože v mém aktuálním žebříčkovém postavení, jsou kolem hodně zajímavá jména. Nároční soupeři. Mám rád výzvy a aspoň mám motivaci. Neleknu se toho, a pokud přijde nějaké zajímavé jméno, tak se do toho pustím.

Máte na mysli nějaké konkrétní jméno?

Poslední zápas v této smlouvě bych chtěl jít s Jimem Milerem, se kterým jsem měl sice už bojovat, ale tehdy to nevyšlo kvůli mým zdravotním problémům. Stejně tak, jako jsem měl s mým posledním soupeřem Ignaciem Bahamondesem zápasit loni, tak osud to zařídil tak, abych s ním soupeřil až teď. S Millerem bych ale chtěl opravdu jít. Byla by to pro mě velká výzva, velké jméno. Dokonce svůj poslední zápas ukončil za pár vteřin. Bylo by to náročné, ale dokázal bych si představit, že by tento zápas mohl být.

Hodně se řeší téma třetího Slováka v UFC. Kdo jím podle vás bude?

Momentálně si nedokážu představit, kdo by to mohl být. Je tu druhá těžká váha Štefan Vojčák, což je velmi šikovný zápasník. Sice poslední zápas v KSW prohrál, ale šel s jedničkou váhy. Uvidíme, jaká bude jeho budoucnost a zda vůbec do UFC chce jít. Asi bych ale nedokázal říct konkrétní jméno. Jsou ti sice šikovní kluci, ale potřebují ještě chvíli čas.

Před odchodem do UFC jste působil v česko-slovenské organizaci Oktagon MMA. Nechybí vám to?

Chybí mi ta fanouškovská základna. Když jsem nastupoval tady doma, tak to bylo úplně něco jiného. Všichni mi fandili, což teď moc není. V UFC jsem skoro vždy nastupoval jako outsider a většinou mě během cesty do klece vypískali (smích). I to ale má něco do sebe a člověka to nakopne k tomu, ukázat, že soupeře může porazit. Tak, jak je to teď, si užívám. Dokonce jsem měl poslední zápas ve vyprodané hale a byl jsem na hlavní kartě. Atmosféra byla super, diváci fandili, za což jsem byl rád. Když jsem šel po zápase ven z arény, tak se všichni se mnou chtěli fotit. Bylo to příjemné.

Když srovnáte Oktagon a UFC, kde jsou hlavní rozdíly?

Myslím si, že hlavní rozdíl je v kvalitě zápasníků, v UFC je opravdu špička. Samozřejmě i Oktagon od doby, co jsem tam měl poslední zápas, se extrémně posunul a je úplně jinde. Nemůžu to úplně přesně porovnat. Vidím, že i ti kluci v Oktagonu jsou šikovní. Ale myslím si, že UFC je stále někde jinde. Hlavně kvůli tomu je to topka a chce tam být každý zápasník.

Od doby, co jste v zámoří, vznikla řada organizací včetně těch bizarních, kde proti sobě nastupují různé celebrity. Lákalo by vás vyzkoušet si něco takového?

To vůbec ne. Absolutně toho nejsem fanoušek a popravdě bych to i zakázal, kdybych mohl a měl na to právo. Nelíbí se mi to. Nevidím v tom žádný smysl a myslím si, že je to velmi nerespektující pro nás zápasníky, kteří do toho dáváme všechno a snažíme se lidem ukázat atraktivní boj a do přípravy dáváme vždy maximum. Někdo si zas z toho jde udělat jen srandu. Bohužel, taková je doba a je potřeba to akceptovat. Já bych v životě do ničeho takového nešel.

Ani, kdyby vám byly nabídnuty miliony?