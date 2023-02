Expanze do Německa vypukla loňský rok a směle pokračuje i v tom letošním. Po dvou vyprodaných turnajích ve Frankfurtu přijíždí Oktagon do Mnichova, pro který se zároveň bude jednat o největší MMA turnaj v historii. A k této příležitosti pochopitelně nemohou chybět elitní domácí jména.

Organizace si navíc den před vážením připravila jednu opravdovou chuťovku. Na poslední chvíli se totiž povedlo domluvit boxerský souboj slovenského rváče Vlasta Čepa s bývalým bojovníkem UFC a šampionem Bellatoru Hectorem Lombardem. Kubánec zápasil s těmi nejlepšími na světě a v posledních měsících přesedlal na boj holých kloubů do organizace BKFC. Bývalý šampion ale během ranního pokusu o zdolání váhy převážil o více než tři kilogramy, z domluvené váhy do 93 kg nakonec bude limit do 96,5. „Co je na pravidlech nejzajímavější, že vítěz je pouze KO. Oba se tedy budou toho druhého snažit sestřelit, jak jen to půjde," přibližuje promotér Ondřej Novotný.