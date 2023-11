View this post on Instagram

Promotér největší tuzemské bojové organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný dokonce souboj s nebezpečným Brazilcem Pereirou označil jako největší zápas v historii bojových sportů. „Opravdu to tak je. Největší zápas v historii. Ať už boxu, MMA, thajského boxu, kickboxu, čehokoli. A to nejen pro Česko, ale věřím, že i pro Slovensko,“ říká úspěšný promotér.

„Věřím na věc zvanou láska. Bezpodmínečnou a nikdy nekončící. V našem životě máme jen jednu skutečnou. Během všech těch let jsme si prošli dobrými i špatnými časy. A děkuju ti, že jsem mohla být součástí této cesty – cesty skutečné legendy. Děkuji ti za všechno. A pamatuj, že tu pro tebe budu až do smrti,“ dodala Kordulíková.

„Neexistuje nic víc, co by v dnešní době mohl zažít bojovník MMA. Není víc, co by mohl zažít fanoušek Jirky Procházky. Na největším pódiu, v nejslavnější hale na světě a na jednom z největších turnajů v historii bojových sportů. Navíc zápas o titul. Držím palce Jirkovi a celému týmu. Pokud na světě existuje nějaký „blázen“, který to zvládne i podruhé a získá titul šampiona, tak je to právě Jiří,“ říká Slovák Pavol Neruda, druhý ze zakladatelů Oktagonu.