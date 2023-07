Fotogalerie +3

Důležitá bitva pro polotěžkou divizi. Právě v souboji mezi Pereirou a Blachowiczem se mělo rozhodnout o příštím titulovém soupeři pro českého samuraje Procházku, kterému nedávno kvůli zranění odpadl z bitvy o pás polotěžké divize ještě nedávný šampion Hill, jenž svůj titul nakonec uvolnil zpět mezi ostatní uchazeče. Důležitost duelu o titulovou místenku by se tak dala krájet...

První polovina boje přitom patřila právě bývalému šampionovi Blachowiczovi, který dokonale eliminoval soupeřův postoj, a naopak si sám prosazoval boj na co nejmenší vzdálenosti se snahou převádět ho na podlahu klece, kde z Pereiry ždímal síly. Několikrát se dokonce pokoušel i o škrcení, leč neúspěšně. Misky vah se tak začaly hodně rychle překlápět na opačnou stranu.

ALEX PEREIRA DEFEATS JAN BLACHOWICZ BY SPLIT DECISION 👀#UFC291 LIVE on ESPN+ PPV pic.twitter.com/fJcxD3zoKg — ESPN (@espn) July 30, 2023

Právě od druhé poloviny zápasu přepnul na jiný stupeň kvality brazilský fighter, který těžil i díky lepší fyzické připravenosti a postupně si prosazoval svou hru. Skvěle fungoval v postoji, unaveného Blachowicze několikrát slušně orazítkoval a v napínavém finiši, ve kterém rozhodovaly naprosté maličkosti, nakonec slavil těsné vítězství poměrem 2:1 na body. „Zápas se mi moc nelíbil. Myslím si a i vím, že mohli předvést daleko lepší výkon. Nebylo to dle mého očekávání," hodnotí duel Procházka.

„Janek v prvním kole dělal, co měl. Vzal soupeře na zem, ale evidentně mu to vzalo víc sil, než předpokládal. Bylo to vidět v poslední minutě druhého kola, kde byl vidět velký rozdíl oproti začátku zápasu," líčí svůj pohled na zápas Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky, který si pochopitelně dělal obrázek o budoucím soupeři pro svého svěřence.

Rozhodující byl závěrečný úsek zápasu. „Pereira se ve třetím kole odlehčil na nohách a začal pracovat hodně na vzdálenost, Janek měl naopak dostat soupeře na zem. I když se mu to nakonec povedlo, tak se mu to nedařilo na zemi využít. Zřejmě z nedostatku sil. A výsledek? Sám jsem nevěděl, jak to rozhodčí rozhodnou. Bylo to 50:50. Mohlo to jít na obě strany," přiklání se k vyrovnanosti duelu brněnský kouč.

Procházka se tak dozvěděl jméno příštího soupeře, kdy k bitvě ale dojde? „Nemyslím si, že to bude říjnové Abú Dhabí. Reálněji to vypadá na listopadový New York, což by bylo dobré, ale s největší pravděpodobností to bude prosinec v Las Vegas. Uvidíme v dalších dnech, jak se podaří vyjednat s UFC místo a datum," říká Karaivanov.

„Zápas nám ukázal celkem hodně. Sledoval jsem oba bojovníky, protože člověk neví, kdo vyhraje. Díval jsem se na to z pohledu taktiky. Máme navíc v plánu se na zápas ještě v nejbližších dnech několikrát podívat a rozebereme si ho. Určitě je tam cesta. Věřím ve vítězství a v zisk titulu zpět," srší odhodláním Karaivanov, kterého v brzké době čeká již zmíněné jednání s UFC.