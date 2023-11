„Bude to Mortal Kombat. Jdou proti sobě dva excelentní postojáři, ale podle mě má Jiří navrch. Je komplexnější, dokáže to strhnout na zem, kde dokáže být dominantní. Povede se mu zvítězit a pás šampiona bude znovu v Čechách,“ tipuje Matouš Kohout, bojovník organizace Oktagon MMA.

PROCHAZKA vs PEREIRA! #UFC295 is LIVE TOMORROW on ESPN+ PPV! pic.twitter.com/VamyE9uXZm

Ve prospěch jednatřicetiletého českého samuraje mohou hrát výraznější zkušenosti ve světě MMA (33 zápasů proti 10). „Pereira je nebezpečný bombardér, zápas může mít všemožné průběhy. Očekávám, že se oba několikrát trefí a vyhraje ten, co to bude chtít víc. Jiří ale má více zápasů v MMA a soupeře ukončil na všechny možné způsoby, stejně tak se dostal ze všech možných pozic. Pereira v tomhle ještě nebyl,“ líčí těžkotonážník Michal Martínek, jenž si vyzkoušel některé tréninky po krajanově boku.

Často se připomíná i neortodoxní Procházkův styl, který může být v konečném důsledku rozhodující. „Tipuju a věřím v jeho vítězství, a to proto, že pro Pereiru, byť je skvělej a zkušený postojář, bude hrozně těžké se na to připravit. Až v zápase zažije to, jakým způsobem Jiří pracuje. Bude velmi těžké se na to adaptovat. Jiří si dokáže prosadit nějakou techniku a Alexe knokautuje,“ odhaduje výsledek duelu André Reinders, přední český trenér MMA.