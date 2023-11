New York (od našeho zpravodaje) - Tak rychlý průlet z kickboxu až do MMA zřejmě ani on sám nečekal. A už vůbec fakt, že se mu během necelých dvou let povede zaútočit na druhý titul ve dvou váhových kategorií. Šestatřicetiletý Brazilec Pereira, jenž letos přišel o královskou korunu šampiona střední divize, bude chtít v zámořském prostředí své jméno znovu hluboko vyrýt do historie bojových sportů. Takový okamžik k tomu zkrátka vybízí.

V nejlidnatějším městě Spojených států amerických, konkrétněji v kleci slavné Madison Square Garden, navíc může zkompletovat „zlatý hattrick“. Nejprve zde uspěl při svém debutu v UFC proti Andreasu Michailidisovi, loni pro změnu zde přejel do té doby zdánlivě neporaženého šampiona divize do 84 kg Israela Adesanyu. „New York je pro mě hodně speciální místo. Debutoval jsem tady a také jsem zde získal svůj titul šampiona. Nyní si jdu pro další titul a jsem moc rád, že je to zrovna na tomto místě,“ povídá Pereira, jenž byl v předchozích dnech uveden do Síně slávy zmíněné nejznámější kickboxerské organizace Glory.

Ve světě smíšených bojových umění se bude jednat o jeho teprve jedenáctý duel (bilance 8-2), v UFC pro změnu šestý v pořadí. „Zdá se, že v UFC byla kratší cesta, ale tyhle věci jsou odrazem dlouhé cesty, kterou jsem na cestě z Glory musel podstoupit. A být hned dvakrát mistrem světa? Dobře, jsem trochu překvapen, ale věděl jsem, že budu rychlý, byť ne až tak rychlý. Tyhle příležitosti si jen užívám,“ usmívá se Pereira v rozhovoru pro TnTSport.

V populárním americkém bojišti svede tuhý souboj s nejúspěšnějším českým fighterem Jiřím Procházkou. Měření sil o volný titul polotěžké divize je pár dnů od jeho konání. „Jiří je hodně těžký a agresivní soupeř, skutečný válečník, který mi vlévá krev do žil. Jsem díky tomu nabuzený. Má na svém kontě řadu ukončení KO,“ líčí. „Na druhou stranu se také snažím být agresivní, mám své zbraně a chci mít zápas pod kontrolou po celou dobu, takže si myslím, že to bude velmi speciální zápas pro všechny fanoušky. Všichni už jsou na tento zápas nažhavení,“ uvědomuje si tíhu okamžiku.

Promluvil také o soupeřově bojovém stylu, který pro řadu bojovníků působí chaoticky. „Je nevyzpytatelný. Nikdy nevíte, co udělá, ale já jsem připraven využít všechny dovednosti, které umím. Trénoval jsem tvrdě a v souboji to hodlám ukázat. Díky tomu, jakého mám proti sobě soupeře, jsem na sobě makal a dostal jsem se do co možná nejlepší formy,“ pochvaluje si šestatřicetiletý Brazilec dril pod taktovkou trenéra Glovera Teixeiry, shodou okolností Procházkova posledního soupeře.

„Souboj Glovera s Jiřím byl hodně náročný. Glover v zápase vyhrával až do okamžiku, kdy byl uškrcen. A právě tyto dovednosti, které Glover během celé kariéry nasbíral, jsou pro mě velmi důležité. Pomáhají mi, což už jsem několikrát říkal. A bez ohledu na to, že to v minulém zápasu nevyšlo, to pro můj střet s Jiřím hraje významnou roli,“ netají potetovaný rodák ze Sao Paula, u něhož se dá v zápase očekávat o něco výraznější váhová převaha.

K nedávnému rivalovi se vyjádřil také Procházkův kouč Martin Karaivanov. „Nemyslím si, že zápasové zkušenosti Teixiery budou hrát nějakou roli, protože se nám ten zápas proti němu úplně stoprocentně nepovedl a přípravu na Pereiru jsme rozšířili. Teixeira je ale určitě jméno a pojem. Síla je i v tom, jak jsou spolu spjati,“ uvědomuje si jeden ze čtyř koučů kolem českého samuraje v New Yorku.