Organizace I Am Fighter se s dalším velkým turnajem vrací po pěti měsících, ani tentokráte ale nebudou diváci ochuzeni. „Odlišnost je v tom, že pořádáme finále reality show, kterou diváci mohli vidět na O2 TV Sport. Jsou tam spojené dva projekty dohromady – za prvé normální event a již zmíněné finále. Skloubit to dohromady je paráda a popereme se s tím," má radost promotér Petr Ondruš.

„Nabídneme spoustu zápasů mladých a nadějných amatérů, ze kterých se budou stávat profesionálové. Na to naváže semifinále kluků v reality show, kteří jsou také amatéři a tím, že bojují o profi smlouvu, tak se z nich postupem času budou také stávat profíci. Přineseme i finálový souboj žen," přibližuje průběh galavečera bývalý kickboxer.

Nabitá karta nabídne více než patnáct zápasů pod pravidly MMA a K-1. „V K-1 budou například David Zoula nebo Michal Reissinger. Velmi zajímavé budou i MMA zápasy, ten hlavní obstarají David Hošek s Martinem Horským, kde si oba potřebují zvednout sebevědomí. Diváci se dočkají i zápasníků, kteří provázejí organizaci od samotného začátku, jako například Jevgenij Orlov, který má poslední zápas před možností jít o titul. Je tu ale spousta dalších kvalitních matchupů," pokračoval Ondruš.

„Těším se na všechny, jelikož ty zápasy skládáme a s lidmi z reality show žijeme. Rozhodně se ale těším na ženský duel mezi Terezou Garbaczewskou a Natálií Trikalovou. Tereza ukázala, že je trochu psycho, protože vydrží úplně všechno. Natálie je zase profík mezi amatéry. Ví, kam to dotáhnout, aby vyhrála. Bude to souboj MMA chytrosti s urputností. Zapomenout nesmím ani na Melvina Maného, kterému se na poslední chvíli změnil soupeř a půjde s úplně jiným Polákem," popisoval dál promotér organizace.

Vrchol galavečera obstará již zmíněný David Hošek, jenž je jednou z tváří organizace RFA, která však s IAF spolupracuje. „Máme smlouvu, že naši zápasníci mohou zápasit u nich a obráceně, vycházíme si vstříc a nevadí nám to. Pokud oni pro něj nemají žádný zápas, tak jim nevadí, že bude zápasit u nás. To samé my děláme pro ně. Například jim půjčujeme Stevena Krta na 17. prosinec," vysvětlil Ondruš.

Turnaj se uskuteční v pražské sportovní hale Královka, která minulý víkend patřila organizaci Clash of Stars, jenž pořádá zápasy internetových celebrit. „Nemá to se sportem moc společného. Chápu, že je to úžasnej marketing, ale já jsem z toho trochu znechucenej. Když vidím, co například já předávám mladým zápasníkům i dětem, jak se mají chovat k soupeři, mít respekt, musí trénovat a nesmí fetovat, tak tady pak vidím na tiskovce, kterou sleduje x tisíc lidí online, že tam jsou ti lidé zfetovaní. Podle mě je to největší hrana všeho. Lidé si pak budou myslet, že je úplně normální fetovat, chlastat a pak jít do zápasu," mrzí Ondruše.

„Nechápu, že jakýkoliv zápasník to může jakkoliv obhajovat. Byznysově je to asi skvělé, vyplněná díra na trhu, marketing úžasnej, je to propojení pseudo světa s tím normálním, ale já pláču. Za mě je to strašný průser pro sport. A jestli se budou vyprodávat O2 areny na takovýhle bizár a na normální sport nepřijde třeba ani půlka lidí, tak si myslím, že to bude upadat a promotéři to přestanou dělat. Sám jsem zvědavej, jak tenhle kolotoč dopadne a myslím si, že Clash s tím ještě pěkně zahýbá," myslí si promotér I Am Fighter.