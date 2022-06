Moc dobře ví, jaké to je být šampionem. Dvaatřicetiletému Kinclovi se koncem února letošního roku povedlo vybojovat titulový pás střední váhy organizace Oktagon MMA, triumf v nejprestižnější bojové organizaci UFC však představuje tu nejvyšší možnou metu. „Jiří navíc znovu potvrdil, že je to světová MMA superstar," ocenil Kincl samuraje, se kterým si v přípravě před titulovým duelem rovněž vyzkoušel několik sparingů.

Už jste titulovou bitvu stačil vstřebat?

Ano, navíc to vstřebali i policisté. Chvíli po zápase jsem v emocích jel k našim a málem jsem přišel o řidičák. Bavili jsme o tom, jak to bylo super, zápas nahoru a dolů a moc jsem si nevšímal rychlosti.

Co jste říkal na zápas?

Ještě se musím sám podívat a dohledat, jak dlouho to je, ale tipuju, že minimálně pět let polotěžká váha nezažila takhle kvalitní zápas o titul.

Řadíte to tedy mezi nejlepší zápasy v historii UFC?

Asi nejsem úplně objektivní, ale za posledních pět let se to klidně může řadit mezi tři nejlepší. Za mě by to samozřejmě byl úplně ten nejlepší, ale musím to brát z objektivního pohledu.

Před zápasem se předpovídalo, že duel buď skončí na Procházkovým KO, nebo Teixeirovou submisí. Takový konec moc lidí nečekalo.

Přesně tak, podle mě tohle nemohl nikdo předpovídat. Jeden borec mi dokonce posílal tiket, že vsadil, že Jiří v pátém kole vyhraje na submisi a ono se mu to fakt podařilo. Byl tam fakt šílený kurz.

Překvapilo vás, jak jednoduše se Teixeirovi dařilo házet Procházku na zem?

Já jsem s Jiřím měl lehčí trénink a myslel jsem si, že Glover bude se svou váhou a zkušenostmi schopný Jiřího hodit. Podle mě měl třeba osm deset kilogramů navrch. Co mě ale u Jirky překvapilo, bylo to, že se dokázal dostávat i z pozic, ve kterých byl Glover v plném mountu. On je tam opravdu silný, takže za mě wau.

Kritických situací bylo hned několik.

Přesně tak. Na druhou stranu Jiřího velikost spočívá i v tom, že titul nedával po zápase zrovna emočně najevo. Kdybych já udělal takový zápas, tak skáču 86 metrů vysoko. Ten boj o titul byl totiž hodně otevřený. Byl to boj, neměl to lehké, měl i několik kritických momentů. I přesto to byl schopen otočit a ukončit na submisi. Líbí se mi to, jak je k sobě kritický a chce se vrátit do tělocvičny a makat na chybách. To je z pohledu zápasníka hodně velké.

Jedna z kritických situací byl arm triangle ve čtvrtém kole, ze které se Jiří dokázal dostat.

Vypadalo to natěsno. Jak ale Jiří dával palec nahoru, tak jsem věděl, že tam ten prostor má. Rozhodně si ale nemyslím, že by to odklepal. Spíš jsem se bál toho, aby se nenechal uspat. Každopádně to vypadalo, že to měl pod kontrolou a mohl v pohodě dýchat.

Jak jste to viděl v postoji? Teixeira v něm nepředvedl vůbec špatný výkon.

To mě překvapilo, Teixeira byl na Jiřího skvěle připravený. Jeho hlavní sparing partner byl Alex Pereira, který tenkrát v GLORY porazil Adesanyu. Proto jsem čekal, že bude nějakým způsobem připravený, ale, že tak dobře, tak to mě dost překvapilo. Dokonce tam Jirku několikrát hodně tvrdě trefil a mohlo být vymalováno. Naštěstí tam skočil po gilotině, kterou neměl moc dobře chycenou. Jirka tak měl čas dát se dohromady a pokračovat v zápase. Co jsem ale slyšel, tak Jiří si v zápase poranil levou ruku, tak jsem zvědavý, jak to s ní vypadá.

Jiří se navíc od druhého kola potýkal i s velkým cutem u obočí. Jak nepříjemné to pro něj mohlo být?

Bylo to blízko oka, naštěstí se to cutmanům povedlo dobře zastavit. Pak jsem si toho v zápase skoro ani nevšiml. Kdyby se to ale víc rozšířilo, tak mohlo ohrozit zápas, ale také Jirkovu psychickou pohodu. Nijak víc se to ale neodrazilo.

Jak jste to před posledním kolem viděl bodově? Dva sudí to dali Teixeirovi, jeden viděl remízu.

Viděl jsem to dost podobně, za mě to bylo 2-2 na kola.

V pátém kole to ale byl právě Teixeira, který šel za vítězstvím.

Jiří v tom pátém kole byl dost na zemi, nechal se hodit. Kdyby si to Teixeira pohlídal, tak to mohlo dopadnout špatně. Jiří to naštěstí nenechal na rozhodčích a povedlo se mu to ukončit. Debata o bodových rozhodnutí se nás tedy tentokrát netýká.

Čím to, že se to Jiřímu povedlo na konci takhle obrátit?

Byla vidět obrovská vůle. Navíc mi připadalo, že toho měl Teixeira plné zuby. Za minutu pauzy se sice stačil dát dohromady a nastoupit relativně v pohodě, ale v průběhu druhé poloviny kol byla vidět únava. To samozřejmě i na Jirkovi, ale tam bylo vidět i soustředění a to, že jde vyhrát. Myslím si, že ho touhle psychickou náladou i trochu zlomil. Ať už Glover vymyslel cokoliv, měl dominantní pozice, dobré nástupy do technik, tak mu nic nefungovalo. To pro zápasníka není něco, v čem by si byl jistý.

Teixeira i sám po zápase přiznal, že toho měl dost.

Bylo to vidět. Jediné, co by Teixeirovi v tu chvíli pomohlo, by bylo, že by měl bouchačku a zastřelil ho. I tak by potřeboval dva zásobníky (smích).

Co může Jiřímu takhle těžký duel dát?

Jistotu. Vyzkoušel si být hlavní zápas na velkém galavečeru, takže se naučil pracovat s tlakem. Bylo ho na něm fakt hodně, není to nic jednoduchého. Držela mu palce celá Česká republika. Zároveň, jak jsem již zmiňoval, tak je k sobě kritický. V pozdějších kolech mu to může dát to, že bude mít možnost pracovat na chybách. Jiří navíc znovu potvrdil, že je to světová MMA superstar. Bude schopný přitáhnout lidi po Americe, má na to v zahraničí jméno. Co jsem koukal na komentáře, tak ho lidé fakt žerou. Tím jeho stylem to ani jinak nejde

Jiřího bude čekat první obhajoba. Dává v současné době smysl souboj s Blachowiczem?

To dává velký smysl. Představoval jsem si, že vidím pražský event v O2 areně, kde bude Jiří obhajovat titul s Blachowiczem. To je podle mě hodně reálné.

Stihne to ještě letos?