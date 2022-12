Má vrchol letošního roku v podobě očekávané odvety mezi Vémolou a Kinclem trhliny? Dlouho očekávanému druhému měření sil totiž rozhodně neprospívá informace o tom, že prvně jmenovaný od středy leží v pražské motolské nemocnici, kde se uzdravuje ze silného zánětu, který ho dokonce nutí brát antibiotika.

Zpráva o zdravotních trablech je pro Vémolu frustrující i z toho důvodu, že nemohl se svým synem Rockym oslavit první narozeniny podle gusta. „Takhle jsem si Rockyho první narozeniny rozhodně nepředstavoval, ale vzhledem k tomu, jak hrozně mi ještě včera bylo, jsem rád, že jsem je tady mohl s ním a holkami vůbec strávit," napsal Terminátor na svých sociálních sítích.

Problém to jistě značí i pro organizaci Oktagon MMA, která celou situaci pochopitelně monitoruje. „Nechci žádným způsobem prozrazovat Karlosův zdravotní stav, má před zápasem. Jediné, co mohu říct, tak podle mých informací není ten zápas v žádném velkém ohrožení," vysvětlil promotér Ondřej Novotný, který rovněž bude s napětím sledovat vývoj krušné situace.

„Pro něj to přišlo strašně rychle, tak podle toho, co mi řekli doktoři, tak to může stejně rychle odejít. Je to věc stará 24 hodin, takže řekl bych třeba do neděle a pak uvidíme, co bude dál," přiznal jeden ze dvou šéfů největší česko-slovenské bojové organizace. Je ve hře i případná náhrada za zdravotně indisponovaného Vémolu? „Kdyby náhodou, tak určitě jsme připraveni. Věřím i na takové varianty," připustil Novotný.

Žádné vrásky to ale zatím nepřidělává. „V tuhle chvíli mi to nepřidělává žádné vrásky. Jsem spíš ten, co říká, že to bude dobrý a že jsme na všechno připraveni. Vždycky jsme to zvládli, jsou věci, které nemohu ovlivnit. Stane se to každému, v jakémkoliv sportu," je přesvědčený pětačtyřicetiletý šéf.