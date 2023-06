Když několik dnů před šestým vystoupením v UFC odpadl Dvořákovi původní soupeř, kterým byla osmička muší divize Američan Matt Schnell a místo něj si to mezi elitu namířil australský nováček Steve Erceg, šance na čtvrtý zářez v slavné soutěži se zvyšovaly. Českému bojovníkovi totiž hrálo spousta věcí do karet. Například soupeřovo „short notice" kývnutí na souboj a dlouhý let z Austrálie až do Vancouveru s následným časovým posunem. Jenomže na nováčkovi to jako by nebylo absolutně znát...