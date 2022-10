Neukrojil si až příliš velké sousto? I to si fanoušci kladli poté, co český fighter Miloš Petrášek vyzval k vzájemnému střetu německou legendu Stephana Pütze. Tato výzva však bojovníka s přezdívkou Meloun pořádně nakopla a přeměna v nejlepší verzi sebe sama začala takřka okamžitě.

Devětadvacetiletý zástupce Reinders MMA přípravu rozhodně nepodcenil, ba naopak na více než pět týdnů odjel trénovat do vyhlášeného polského gymu Ankos MMA, kde mu společnost dělali nejlepší bojovníci, chybět nemohli ani elitní čeští bijci Michal Martínek nebo Karlos Vémola. Hodiny dřiny a potu odváděl i pod taktovkou velezkušeného polského kouče Andrzeje Koscielského, vyplatí se usilovná píle mimo domov v souboji s německou legendou Stephanem Pützem? "Je ve skvělé formě, prošel jistou transformací," prozradil trenér André Reinders

Od vašeho posledního MMA zápas uběhl více než rok, na čem jste během té doby pracoval?

Nepolevoval jsem a kromě pětitýdenního výpadku způsobeného zraněním jsem stále trénoval. Po posledním zápase jsem se zúčastnil dvou kempů. A po takové době, jaké se MMA věnuji, už se nedá říct, že bych se potřeboval zaměřit na něco konkrétního a snažil jsem se zlepšovat komplexně.

Na co konkrétně jste se zaměřoval a co od Stephana Pütze v zápase očekáváte?

Připravoval jsem se na konkrétní věci, ale ty teď nechci říkat, abych mu nedal výhodu (smích). Teď ale beze srandy, Stephan je velmi dobře kondičně vybavený a na to se samozřejmě chystám. Nechci, aby mě utavil hned na začátku fightu, očekávám, že to bude dlouhý zápas a já na to budu připravený.

Na červencovém turnaji na Štvanici jste zmínil, že se jedná asi o nejtěžšího soupeře, kterého jste mohl dostat. Proč jste si vybral právě jeho?

MMA dělám proto, abych překonával své limity, a vím, že Pütz míří k titulu. Naskytla se příležitost, oba dva jsme vyhráli své poslední zápasy a jsme v žebříčku Oktagonu blízko u sebe. A tak jsem si řekl, proč ne. Přesně o takhle velké zápasy stojím, a kdyby to nebyl on, byl by to někdo jiný z vrcholu žebříčku polotěžké váhy. Stephana sleduji roky, vnímal jsem ho i dřív, než byl v Oktagonu a je pro mě čest se s ním utkat.

V čem jste lepší než on?

Jsem mladší a dravější. Pütz má na kontě už víc titulů a z více váhových kategorií, já ještě žádný. A hrozně stojím o titulový zápas v Oktagonu. V našem sportu platí, že dokud nemáš pás, tak nemáš nic. A přesně to bude v našem zápase hrát roli. Vůle. Že budu víc chtít a že budu hladovější po vítězství.

Na co si naopak musíte dát pozor?

Na celého Stephana Pütze. Je to komplexní zápasník. Ať už v postoji, ve wrestlingu na zemi... všude má silné stránky. Ale o sobě si to myslím také a bude záležet hlavně na tom, kdo je v daných věcech lepší.

Zároveň jste říkal, že i navzdory jménům, proti kterým stojíte, je největším soupeřem Miloše Petráška Miloš Petrášek. Platí to i nadále?

To platí stále a před každým zápasem. Reálně si myslím, že jsem schopen porazit kohokoli, kdo se postaví do druhého rohu, ale nejdřív musím porazit sám sebe.

Zápas se uskuteční v německém Frankfurtu, který se již minule povedlo vyprodat. Jak se těšíte na tamní atmosféru?

Těším se hodně. A říkal jsem, že pokud budu zápasit ve Frankfurtu, tak určitě s německým fighterem. Vím, že fanoušci ženou domácí zápasníky hodně vášnivě a tu atmosféru si chci užít. Dosud jsem nikdy nezápasil mimo Českou republiku a moc se na to těším. I když to pro mě nebude nějak výrazná změna – před zápasem se soustředím hlavně sám na sebe. A pokud na mě budou místní fanoušci bučet? Ať si bučí! Nejedu si do Frankfurtu dělat kamarády, jedu tam vyhrát zápas.

Na stejném turnaji navíc bude i váš nedávný soupeř v boxu Pirát Krištofič, se kterým nemáte úplně ideální vztah. Jak na sebe zareagujete, když se potkáte v hotelu nebo v šatně?

Podáme si ruce, já osobně s ním nemám žádný problém. Myslím, že trashtalk k zápasům s Pirátem prostě patří a neberu to nějak osobně. Před zápasem to trošku rozjel, tak si to samozřejmě nenechám líbit, ale po něm jsme se normálně bavili.

Šel byste s ním i do klasického MMA zápasu?

Kdyby se naskytla příležitost a byli bychom v žebříčku u sebe, neměl bych s tím problém. Ale teď jsme oba v jiné váhové kategorii a nemyslím si, že by on plánoval nabírat nebo já naopak shazovat.

Zpátky k vašemu zápasu proti Pützovi, více než měsíc jste trávil v Polsku. Proč právě Polsko? Pomáhá vám správně si nastavit hlavu před zápasem?

Původně jsem si nemyslel, že by to tak mohlo být, ale jsem tu už delší dobu a přijde mi, že mi to hodně pomáhá. Nejsem v domácím prostředí, nemám velké rozptýlení a soustředím se čistě na sebe a na trénink. Do budoucna se sem chci určitě vracet, klidně i na celé předzápasové období. Je to tady opravdu super. Jak z hlediska fyzické, tak mentální přípravy a celkové koncentrace na zápas. Jejich styl přípravy se liší od toho, na co jsem zvyklý. Tréninkové jednotky jsou delší, skoro dvouhodinové, velmi intenzivní a jsem hodně vypocený (smích). A moc děkuji IVAR-CS, Zdeňkovi Müllerovi z firmy Benders, Jirkovi Bejčkovi z Formicy a Ondrovi Kučerovi a HP Group, že mi na soustředění přispěli. Jsem jim opravdu vděčný, bez jejich pomoci by pro mě byla příprava v Polsku velmi finančně náročná.

Kromě zápasení máte i své normální, civilní zaměstnání. Jak to zvládáte, když odjíždíte na delší dobu na soustředění?

V práci mi naštěstí vychází vstříc a během těch dvou měsíců přípravy jsem měl dohromady 4 šichty. Jedna z nich bohužel nešla přehodit, musel jsem na otočku do práce, abych se potom zase vracel do Polska. Ale jinak jsem fakt rád, že se s kolegy dá dohodnout na „volnějším" režimu před zápasy. A to, i když mám zkrácený úvazek.

Chystáte po zápase vaší klasickou odměnu v podobě „mekáče"?