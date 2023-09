Mělo se jednat o převratný krok, který dosud v našich končinách nebyl k vidění. Přišel s ním nováček na poli bojových sportů, organizace RedFace, která se zaměřuje na zápasy známých osobností, influencerů a také amatérských či profesionálních bojovníků. Novinkou na zářijový turnaj, ke kterému dojde v pražské UNYP Areně, bylo zveřejnění poměrně nečekaného střetu dvojice Ukrajinců proti dvojici Romů. V kleci, navíc s dovětkem „bez pravidel“.

Zbytečný krok, snaha o upoutání, nebo trefa vedle? Netrvalo totiž dlouho a střet byl organizací zrušen. V diskuzích na sociálních sítích se totiž ve většině objevovaly negativní komentáře, krok zpět byl zkrátka jediným východiskem. „Média a veřejnost špatně pochopili naší myšlenku. Psali o nás, že chceme parazitovat na každé straně a vzbuzovat nenávist. Naše myšlenka byla úplně jiná. Chtěli jsme ukázat, že se vše dá řešit v duchu sportu v kleci, a ne na ulici,“ vysvětluje podnikatel a rapper Rakys, jenž s organizací spolupracuje.

„Museli jsme s promotérem organizace a s vysoce postaveným zástupcem Ukrajiny usednout ke stolu. Našli jsme společnou řeč a došli jsme k závěru, že se tento zápas nemůže uskutečnit, protože by to nebylo dobré pro stranu Ukrajinců, ani Romů,“ pokračoval a vyslal výzvu. „Já vás prosím, lidi, přestaňte šířit nenávist mezi námi a Ukrajinci a pojďte najít všichni společnou cestu, pojďte ukázat, že my Romové, umíme přijmout další, dá se říct, menšinu v naší České republice.“

Podle elitního českého MMA trenéra André Reinderse se v podání organizace jednalo o zoufalý krok. „Za mě je to absolutní zoufalost a snaha organizace, která se pohybuje na úplném dnu toho, co v České republice můžeme vídat, o přilákání pozornosti a zneužívání jakýchkoliv témat. Jenom to ukazuje, na jaké dno jsou organizace tohoto typu schopny sáhnout. Jde jim čistě o to přitáhnout pozornost a člověk tam opravdu nemůže čekat cokoliv, co by se týkalo sportu obecně. Proto absolutně odmítám tyhle organizace, které akorát poškozují náš sport,“ říká kouč nejúspěšnějších českých bojovníků.

„V dnešní době, čím větší bizár člověk udělá, tím je to populárnější a sledovanější. Mně osobně se líbí, že organizace RedFace staví své fightkarty i na profesionálních MMA fighterech, ale co se týká těchto bizárních věcí, nikdy jsem to nesledoval a nikdy mě to nebavilo,“ rozebírá situaci Boris Marhanský, spoluzakladatel organizace RFA.

A přidává svou zkušenost se zápasy podobného typu. „Jednou jsem se zúčastnil turnaje v Polsku, kde se mlátili liliputi a někdo v telefonní budce. Pochopil jsem, že to není pro mě. Ale pokud to lidi chtějí vidět, tak to organizace dělat budou. Sledovaností se jednotlivé organizace budou předbíhat. Bohužel, taková je dnešní doba. Vždy je to jen o lidech a sledovanosti. Já raději půjdu proti proudu a budu se snažit lidi učit sledovat profesionály,“ stojí si na svým.

„Všechny takové věci jsou za hranou. Ale tohle je teda úplný úlet, úplně vedle. Zápas Romů s Ukrajinci je podle mě to byl další pokus vyvolat senzaci. Nedávno v Brně přeci došlo k incidentu, kdy Ukrajinci zabili Roma. A tohle je přesně to, co se snaží vyvolávat v lidech. Tyhle bizarní a emoční záchvaty. Za mě je to za hranou, ale musím se opakovat, že náš bláznivý národ a možná nejen náš, chce tyhle vyhrocené věci vidět. Peru se s tím dlouho, protože my děláme sport a myslím si, že ho děláme dobře, ale vlastně to nikoho nezajímá. Já se nikdy nesnížím k tomu, abychom dělali tyhle věci. Bohužel je to ale něco, co dneska táhne,“ ví legendární Petr „Píno“ Ondruš, promotér organizace I Am Fighter.

Podle Diviše, který je promotérem RedFace, bylo chybou zveřejnění neoficiální turnajové karty na sociálních sítích. „Nebyla pro veřejnost, ale pouze pro pracovní účely. I když jsme ji nahradili ihned za správnou, bylo již pozdě. Zápas měl být podle pravidel MMA a v duchu fair play 2 vs. 2, kde by v kleci dohlíželi na pravidla dva proškolení rozhodčí,“ stojí na jedné z platforem. „Doufám a modlím se za mír a klid obou komunit, jsem popřípadě připraven pomoct s jakýmkoliv problémem jak Romům, tak Ukrajincům,“ doplnil Diviš.