Souboj Terminátora s Pirátem tak okoření galavečer Oktagon 51, jehož vrcholem 29. prosince v pražské O2 areně bude titulová bitva ve střední váze mezi Patrikem Kinclem a Vlastem Čepem. Původně o účast v tomto duelu stál i již zmíněný Vémola, nakonec se ale musí „spokojit“ se slovenskou výzvou v podobě rivala, s nímž se dlouhé roky předtím slovně přestřeloval na sociálních sítích. Nyní aktéři česko-slovenského duelu poprvé stanuli tváří v tvář.

Překvapilo vás, jak za ty roky utichl váš spor s Pirátem?

Asi mě to ani nepřekvapilo. Ono už se toho mezi námi za poslední roky namluvilo tolik. Jsem spíš zvědavý, co Pirát řekne po zápase. Co řekne teď, je asi úplně jedno. Ani jeden nepatříme mezi bojovníky, kteří by se nechali řečmi druhého nijak vykolejit. Myslím, že právě to je jeho nejsilnější stránka. Z toho zápasu nijak přepadlý nebude a cokoliv, co řeknu, ho nijak nerozhodí. Řekli jsme si, co jsme si řekli, a víc není potřeba.

Dá se říct, že napětí, které mezi vámi bylo v posledních letech, už opadlo?

Asi ano. Oktagon to znovu nastartoval tím, že mi promítl všechny věci, které předtím o mně říkal. Pirát si za ty roky uvědomil, že tomu, co předtím říkal, dnes už nevěří a úplně to tak není. Ještě furt zpochybňoval moje rezavé lokty a KO z posledního zápasu. Uvidíme, co bude říkat po zápase.

Která věc, co jste od něj slyšel, vás naštvala nejvíc?

Asi nic. Když se bavíme o těch předchozích, tak to byly věty do větru: Klamár (lhář), rezatý radiátor a podobně. To jsou řeči o ničem, co mě na tom má štvát? Štve mě možná to, že lidi říkají, že bude hodně faulovat a jestli mě to rozhodí. Určitě nerozhodí. Myslím, že si to se mnou ani nedovolí.

Jak se Pirát od té doby změnil?

Má velkou pravdu v tom, že kdybychom spolu šli před lety, tak bych si s ním jednoduše poradil. Za tu dobu se samozřejmě vypracoval a je mnohem lepší, ale jeho největší předností je jeho srdce. Je těžko ukončitelný. Kozma se s ním natrápil, plno zápasníků si na něm vylámalo zuby. Opravdu má srdce. Někdy prostě na kluky nemá technicky, ale dožene to právě tím srdcem. To ale není něco, co můžete natrénovat. To buď v sobě máte, nebo ne.

Očekáváte, že ustojí předzápasovou atmosféru a tlak ho nijak nesežere?

To se budete muset zeptat jeho. Oni ale všichni před zápasem říkali, že je to nesežere, ale nakonec to tak bylo. Třeba ta naplněná O2 arena, tlak a všechno kolem…. Zápas s Vémolou není jako každý jiný. Není to tlak jenom na něj, ale i na mě. Od něj nikdo nic nečeká. Zase všichni čekají, že budu dominovat a píší, že je to jednoduchý soupeř. Já si to úplně nemyslím.

Je to pro vás také součást příběhu s Attilou Véghem, který by měl být v jeho rohu?

Přesně tak. Tohle jsou věci, kterými si buduju mentální sílu a sebevědomí. Nejsou to kecy, že se postavím před zrcadlo a sám sobě něco namlouvám. Já chci zápasit odvetu s Attilou Véghem a chci ho porazit. Nemůžu proto sám sebe přesvědčovat, že ho porazím a odveta bude úspěšná, pokud neporazím jeho studenta. Jak můžu těm lidem či Attilovi tvrdit, že ho porazím, kdybych nebyl schopný porazit někoho z jeho žáků, který je menší a méně nebezpečný než Attila? Neříkám, že není nebezpečný. Je šikovnej, tvrdej a má srdce, ale nemá to, co Attila. A pokud si s tím neporadím, tak si opravdu nemůžu myslet, že porazím Attilu. Zkrátka je to součást přípravy, mentální odolnosti a dostávaní se Attilkovi do hlavy tím, že jeho kluka přejedu ve stylu.

Budete se s Attilou nějak před zápasem s Pirátem hecovat?

Nevím, jestli hecovat, ale spíš by mě zajímalo, komu bude Attila fandit. Nebude to mít úplně jednoduché. Samozřejmě bude chtít, aby vyhrál jeho kluk, ale zároveň chce, aby do naší odvety přišel ten nejsilnější Karlos. Bude to pro něj těžké stát v jeho rohu a sledovat, co s Pirátem dělám.

Už jste se ho ptal, komu bude fandit?

Na to jsem se ho neptal. Je ale pravda, že jsem mu hned volal a říkal, zda je to součást jeho triku, aby si na mě jeho kluk sáhl. Odpověděl, že ne, ale nevím, jak moc mu věřím (smích).

Chystáte do zápasu s Pirátem něco speciálního? Například podobnou boxerskou vložku jako v posledním duelu s Langerem, kterého jste knokautoval v rekordním čase?

To nebylo nic speciálního, ale jen součást plánu. Pro Piráta chystám speciální lokty. Tím, jak říkal, že jsou rezavé a nefungují, se mě malinko dotkl. Pokud se v přípravě nic nestane, tak mu v O2 areně ukážu, že vše funguje na sto procent.

Zápas proběhne v domluvené váze do 88,5 kg. Střední váha tedy byla vyloučena?

Tak určitě. 84 bych nešel, pokud by to nebylo o titul. Původně jsem mířil na větší kluky kolem 93 jako Putz atd. Ondrovi (Novotnému – zakladateli Oktagonu MMA) jsem říkal, že kdyby se chytl Pirát, tak půjdu catchweight 90 kg. To byl můj návrh, načež se Ondra vrátil s tím, že Pirát nepůjde víc než 88. Mohl jsem si vybrat, zda vezmu zápas v 88, nebo vůbec. Zamyslel jsem se nad tím a řekl si: dobře, budou to poslední zkažené Vánoce a tu dietu urvu. Ale nad 84 bych vůbec nepřemýšlel.

Co si tedy vzhledem k předzápasové dietě dáte k Vánocům?