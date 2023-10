Zde situace vyeskalovala. „Začal po mě pokřikovat, co na něj čumím. Řekl jsem mu, že na něj nečumím, ale že jsem zklamaný ze zápasu Kuby a nechci nic řešit. Přišel k nám, spustil nadávky a řekl, co o něm kde mluvím. Odpověděl jsem, že jsem neřekl nic, co není pravda, a zeptal se ho, co konkrétně jsem řekl. Mezitím se mezi nás postavil týmový kolega Standa Hruban, přes kterého přiletěla buď rána nebo dlaň. Nečekal jsem to a ani neviděl před sebou, bylo to bez varování. Po úderu jsem spadl, ale nebyl otřesený,“ pokračuje Müller s tím, že nechtěl volat policii.