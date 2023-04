Fošum měl přitom před dvěma lety slušně našlápnuto. Při premiéře v MMA sice prohrál, poté si ale připsal dvě rychlá vítězství a plný optimismu se chystal na další duel. Na ten ale mohl až do letoška zapomenout. Rodáka za Soběslavi položil covid, a rázem tu byl úplně jiný zápas. „Bral jsem covid jako rýmičku, a málem mě to zabilo. Dostal jsem horečku, zimnici a jel jsem na trénink. Byla to hloupost, co člověka ponaučí," popisuje.

S potetovaným ranařem to nevypadalo dobře. Patřil mezi stovky lidí, kteří v kritickém stavu skončily na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. „Lékaři mi dávali malé šance, že to zvládnu. Měsíc jsem ležel na ARO a ještě rok jsem se z toho dostával doma," vzpomíná Fošum. „Jediné, na co jsem ve špitálu myslel, byla rodina. Dcera a přítelkyně. Říkal jsem si, že bych se nemohl ani rozloučit," dojímá se i s bezmála dvouletým odstupem.

Boj o zdraví nakonec vyhrál, s následky se ale pere dodnes. „Zadýchávám se a kašlu. Když mám těžký trénink, tak kašlu celý den. Překopali jsme to tak, abych se zaměřoval na kondici. Přestal jsem i posilovat, abych nenabíral víc svaloviny. Bere totiž hodně kyslíku," popisuje životní změny. „Měl jsem kolem 110 kg, a jak plíce dostaly zabrat, tak si musím držet kolem 100, abych to udýchal," říká.

Pro Fošuma se nejednalo o první boj se zdravím. V minulosti mu čáru přes rozpočet udělaly i potíže s neuropatií, která jeho slibně rozjetou kariéru zastavila na čtyři roky. „Měl jsem těžký otřes mozku a objevily se mi problémy s nervovou soustavou. Diagnostikovali mi neuropatii. Zakopával jsem, měl jsem necitlivé končetiny. Motal jsem se a do všeho jsem vrážel. Od neurologa jsem dostal stopku," líčí s tím, že nakonec od lékařů dostal povolení k návratu.

A o co se vlastně tehdy jednalo? „Bral jsem chrániče jako zbabělost. Měl jsem bez nich tvrdé sparingy a samozřejmě se to nasčítalo. Na sparingách to byly třeba 3-4 knokauty za rok, další v zápase. Ponaučilo mě to," říká dnes uvědoměle Fošum. K bojovým sportům se přitom dostal jako „slepý k houslím" během pobytu v Černé Hoře, kam se ve 13 letech přestěhoval s matkou za jejím manželem.

„Úplně náhodou jsem doprovázel kamaráda do tělocvičny a jeden kluk mi řekl, jestli si to nechci zkusit a jít do ringu. Šel jsem, hned mi zlomili nos a jel jsem na šití. Měl jsem otevřenou zlomeninu. To mě tak naštvalo, že jsem se zapsal na box a každý den jsem trénoval. Bavilo mě to a zůstal jsem u toho," vypráví začátky na Balkáně, kam se s rodinou přistěhoval v 13 letech. Po několika letech ovšem nabral zpět směr Česká republika.