Nezapomenutelná noc slovenské krásky. Pekelný kop na hlavu a žádost o ruku

Na domácí scéně byste horko těžko hledali vhodnou kandidátku, která by se s talentovanou Chochlíkovou mohla měřit. Vždyť slovenská kráska je v disciplíně thajský box téměř 6 let neporažena a v ringu čelila mnohým zkušeným soupeřkám. Naposledy pekelným loktem porazila Thajku Karakedovou a nyní na domácí půdě se vší parádou skoncovala také s italskou evropskou šampionkou Magdalenou Pircherovou.

Ta si totiž bleskově na zemi ustlala již v průběhu prvního kola. Chochlíková jí do provazů přišpendlila parádním kopem na hlavu a do akce se s počítáním dostal sudí. A jelikož Italka sotva držela na nohou, bylo vymalováno už po několika minutách. Chochlíková se mohla radovat, neboť obhájila světový titul. Okamžitě proto naskočila do náruči svého milovaného partnera, který měl pro ni záhy připravené ještě jedno překvápko.

Více než 11letý vztah se rozhodl posunout o krok dál. Během pozápasového rozhovoru nenápadně přiskočil do ringu a v pokleku se zásnubním prstenem v krabičce šokoval vyprodanou halu v Trenčíně. „Moniko Chochlíková, vezmeš si mě?“ ptal se s úsměvem ve tváři partner Tomáš Tadlánek. Odpověď emočně rozladěné slovenské krásky zněla jasně. Zasnoubení je na světě a třeba to vyjde, jak se říká, do roka a do dne. „Tento galavečer zůstane zapsaný v paměti nás všech,“ píše se na sociální sítí organizace PML.