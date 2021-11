OKTAGON hlásí změnu. Obrovsky nás to poškozuje, tvrdí promotér

"Všichni víte, že situace je kritická. V tuto chvíli přichází na řadu to nejhorší možné řešení. Turnaj v Ostravě je opět odložen. Nicméně Oktagon 29, původně Oktagon 16, se odehraje 4.12. a vracíme se do pevnosti Brno. Snažili jsme se to udělat, co nejpříjemněji pro všechny. Hlavně, aby bojovníkům nevyletěla příprava oknem. Věřte tomu, že oni nenávidí toto rozhodnutí, stejně jako my. Nicméně my jsme tu od toho, abychom zabezpečili, že budou zápasit," znělo z úst Novotného ve vyjádření na sociální síti.