Prokletí trvá. Nejlepší český boxer v zahraničí znovu padl. Titul nezískal

Českému boxerovi to v zahraničí znovu nevyšlo, již posedmé v řadě. Ducár zde čeká na výhru už přes pět let, naposledy zde vyhrál v roce 2018. Prokletí tedy trvá. „Vasil předvedl v desetikolové bitvě obdivuhodný výkon, ale na bodové rozhodnutí nestačil na domácího střelce Clarka. Všechno zlé je k něčemu dobré. My proto přejeme našemu šampionovi do dalších zápasů jenom to nejlepší,“ poděkovala organizace organizace Patron Boxing, pod níž Ducár boxuje.