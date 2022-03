Tragická dohra! Boxer zemřel na následky knokautu

Pro Tita se jednalo o důležitý zápas, bojoval totiž o titul s Jamesem Mokogintamem. Vyrovnaná bitva se přehoupla do sedmého kola, kdy druhý jmenovaný vypustil tvrdý zvedák, kterým poslal soupeře na zem. Tito se ještě pokusil postavit na nohy, avšak následně upadl do bezvědomí. Nešťastnému okamžiku přihlížely tisíce lidí, neboť byl živě vysílán v celostátní televizi.

Rázem se do akce dostali záchranáři, kteří boxera odvezli do nemocnice. Tito byl několik dní v kómatu, ze kterého se však nedokázal probudit. Nešťastný incident sjednotil boxerskou komunitu, která věnovala zesnulému boxerovi několik slov.

„Pokaždé, když bojovník vstoupí do ringu, dělá to s vědomím, že to mohou být jeho poslední okamžiky. Boxerské bratrstvo ztratilo dalšího člena. Odpočívej v lásce," vyjádřil se bývalý mistr světa v těžké váze Lennox Lewis.