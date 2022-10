Úcta ke Krpálkovi. Japonci ho před MS vzali ke své reprezentaci

Svedl jsem s ním vyrovnané zápasy, jednou jsem ho hodil, ale na to, kolik váží, se nebál skákat do nádherných chvatů, projev měl výborný. Párkrát mě v ruce zabolelo, ale výjimečně, jinak jsem byl konečně ve stavu, kdy mě nic zásadně nebolelo. Jen se trochu bojím, že kemp byl krátce před šampionátem a může tam být lehká únava, ale věřím, že mě mistrovství světa vyhecuje k maximálnímu výkonu.

Tak měsíc nebo dva, ale teď mi nic jiného nezbylo, potřeboval jsem doléčit ten úpon tricepsu, abych si zranění neobnovil. V půlce srpna jsem začal se zátěží a chtěl jsem odcestovat do Japonska, až budu vědět, že to tam zvládnu na sto procent. Byl jsem na tokijské univerzitě Nihon, kam jsem tři roky kvůli covidu nemohl letět, a bylo to moc povedené soustředění.