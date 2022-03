Válka ji donutila k útěku! Česká republika podala ukrajinské bojovnici pomocnou ruku

Neporažená šampionka Ukrajiny obstará hlavní zápas galaodpoledne, střetně se s českou fighterkou Šárkou Melínovou. „Sice je to narychlo, ale neváhala jsem s přijetím zápasu. Jsem moc ráda, že oslovili zrovna mě. Zároveň, že můžu pomoct i soupeřce v tak nelehké situaci," vysvětlila Melínová.

„Přemýšlela jsem, jak se k tomu postavit, ale pak jsem si řekla, že je to sport a budu to tak brát. Takže si dáme po čuni nehledě na výsledek, který vlastně už teď je víc než pozitivní. Je skvělé, že se dá pomoci touto cestou. Snad si to obě užijeme a akce bude mít úspěch," dodala česká bojovnice.