Výsledky mistrovství Evropy v judu

Mistrovství Evropy v judu v Montpellier: Muži: Do 60 kg: 1. Mkheidze (Fr.), 2. Chalmatov (Ukr.), 3. Garrigos (Šp.) a Valadier-Picard (Fr.). Do 66 kg: 1. Vieru (Mold.), 2. García (Šp.), 3. Khyar (Fr.) a Jadov (Ukr.). Ženy: Do 48 kg: 1. Boukliová (Fr.) , 2. Costaová (Portug.), 3. Martínezová (Šp.) a Giljazovová (Rus.), ...Bodnárová (ČR) vypadla v 1. kole. Do 52 kg: 1. Buchardová (Fr.), 2. Krasniqiová (Kos.), 3. Gilesová (Brit.) a Ballhausová (Něm.). Do 57 kg: 1. Kurbonmamadovová (Rus.), 2. Perišičová (Srb.), 3. Cysiqueová (Fr.) a Gjakovová (Kos.).

