Dalšími semifinalisty na CS:GO Bratislava jsou Sinners, Budapes Five ze hry

V dalším utkání vstoupila do turnaje česká jednička Sinners. Hříšníci eSubu pohodlně přejeli 16:6 a udělali první krok k povinnému postupu do semifinále.

Nejprve ale přišel na řadu duel poražených z úvodního kola, který se hrál už formátem BO3. V něm se nakonec z postupu do pátečního boje o semifinále radovala Modrá krev, která celek Budapest Five poslala domů po výsledku 2:0 na mapy.

O přímý postup do semifinále si to rozdali vítězové úvodních klání a pro Sinners to nakonec byla jasná záležitost. Po výhře 2:0 nad Sampi.Tipsport se mohou Hříšníci rovnou těšit na sobotní semifinále.