Enge vstupuje se svým týmem do virtuálního světa závodění a chce mít jednou pilota i v F1

Dostal se do formule 1, okusil slavnou Rallye Dakar i třeba šampionát v autokrosu. Zkrátka Tomáš Enge už závodil s ledasčím, teď ale otevírá úplně novou kapitolu svého působení v motoristickém sportu. Založil e-sportový tým, s nímž letos vstoupí do simracingového závodění. „Jedním z dlouhodobých cílů našeho týmu je dostat českého simracera do oficiálního virtuálního šampionátu F1. To znamená projít sítem kvalifikací, kterých se účastní více než půl milionu hráčů z celého světa," nastiňuje svou vizi pro budoucnost Tomáš Enge.

Foto: tomasengesimracing.cz Tomáš Enge se sám věnuje simracingu, například nedávno se zúčastnil závodu 24 Hours of Le Mans Virtual. Kromě role šéfa týmu bude působit i jako kouč jezdců.Foto : tomasengesimracing.cz

Článek Za tímto účelem se spojil s českou firmou ALL4SIM, která má více než 15 let zkušeností z virtuálních závodů i pořádání profesionálních e-sportových turnajů. Sdílením know-how respektovaných subjektů na poli reálného a virtuálního motorsportu vzniká projekt, který se chce zařadit mezi nejlepší simracingové týmy na české i mezinárodní scéně. „Virtuální a skutečný motorsport toho mají hodně společného. Vyhrávat mohou jen ti opravdu nejlepší, a právě tam směřují naše ambice. Proto jsme už ve své premiérové sezoně sáhli po jezdcích, kteří svým přístupem a dosavadními výsledky naplňují naše představy," vysvětluje Enge, majitel a výkonný ředitel týmu Tomáš Enge SIM Racing. Premier Class PREMIER CLASS F1: Když Verstappen nevyhrál, táta ho vysadil u pumpy a poslal domů pěšky, vypráví Enge Pro letošní sezonu tým angažoval závodníky, kteří již mají za sebou nepřehlédnutelné úspěchy. Lídrem sestavy bude 24letý Lukáš Přáda, jenž patří k elitě českého virtuálního závodění. Loni se stal suverénním vítězem seriálu Mercedes-Benz Virtual GP, o rok dříve v něm vybojoval titul vicemistra. Na svém kontě má i řadu ocenění z mezinárodních klání. O dva roky mladší slovenský talent Adam Pilo se zase řadí k vycházejícím hvězdám česko-slovenského e-sportu. Jako nováček ve startovním poli dominantním způsobem ovládl kvalifikaci na Mercedes-Benz Virtual GP 2023, kde absolvuje premiérovou sezonu. Na rallyeové soutěže se zaměří 20letý Jan Hujíček, který v posledních dvou letech skončil vždy v elitní desítce globálního šampionátu eSports WRC. Angažování špičkových jezdců hned v první sezoně fungování týmu umožnila podpora silných partnerů, mezi něž patří Bony Academy, Coinfy a řada dalších. I to svědčí o serióznosti a důvěryhodnosti, které se nový projekt od začátku těší. Foto: tomasengesimracing.cz Mercedes-Benz Virtual GP 2023 začíná 14. března závodem na okruhu Mount Panorama v australském Bathurstu. Lukáš Přáda a Adam Pilo do něj odstartují s vozy Mercedes-AMG GT3 Evo v týmových barvách.Foto : tomasengesimracing.cz Tento výběr do značné míry předurčuje program týmu Tomáš Enge SIM Racing v roce 2023. Hlavním polem působnosti se stává prestižní česko-slovenský šampionát na platformě iracing Mercedes-Benz Virtual GP. Ve spolupráci se značkou Mercedes-Benz a díky živým přenosům na O2 TV Sport nasadil vysokou laťku v pořádání kvalitních a divácky atraktivních závodů s využitím nejmodernějších technologií. Dvanáctidílný seriál je stejně jako loni rozdělený na 2 poloviny, přičemž první absolvují jezdci s vozy Mercedes-AMG GT3 Evo a druhou s monoposty Dallara F3 Mercedes. Oficiální doprovodnou sérii k mistrovství světa v rallye čekají velké změny a ani sami účastníci zatím nemají mnoho informací. Podle předpokladů by se mělo začít v květnu na úplně nové platformě. Výhledově tým Tomáš Enge SIM Racing počítá s účastí v nejprestižnějších e-sportových seriálech světa, jako je například Le Mans Virtual Series. Formule 1 Program F1 2023: Kompletní kalendář a výsledky závodů Formule 1

