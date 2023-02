A zase ten Arsenal... Argentinský hrdina z Kataru byl kvůli kurióznímu vlastnímu gólu smolařem dne, Emery zuřil

I herec Tom Hanks už na VIP tribuně doufal, že jeho milovaná Aston Villa dotáhne napínavou bitvu s Arsenalem minimálně k remíze. Jenže to by těsně před koncem nesměl přijít moment, za který by se nemusel stydět ani Hollywood: pumelice Jorginha do břevna a kuriózní odraz míče od hlavy brankáře Emiliana Martíneze do sítě. Arsenal tři dny po porážce ve šlágru s Manchesterem City vyhrál 4:2 a dál může snít o prvním titulu po dlouhých devatenácti letech.

Foto: John Sibley, Reuters Brankář Emiliano Martínez si dal v závěru zápasu s Arsenalem smolný vlastní gól a jeho Aston Villa prohrála 2:4.Foto : John Sibley, Reuters

Už se zdálo, že Arsenal ztratí i ve čtvrtém únorovém zápase, a ještě víc si zavaří. V hučícím Villa Parku se hrála 93. minuta – a záložník Jorginho pelášil před šestnáctku s oběma rukama nad hlavou: „Jsem volný!" Když dostal míč, hned švihl pravačkou. Nádherná rána! Balon se od brankové konstrukce odrazil přímo na hlavu padajícího gólmana Emiliana Martíneze a zaplul do sítě. Klika pro Arsenal, pech pro Martíneze. A to nebylo všechno: chvíli nato šel při rohu pomoct parťákům do soupeřova vápna a po rychlém brejku Gabriel Martinelli v pohodě trefil prázdnou branku – 2:4, hotovo. „Za poslední gól se stydím. Nikdy jsem brankáři neřekl, aby šel dopředu," zuřil Unai Emery, kouč Aston Villy. Smůla z pohledu Emiliana Martíneze. Šťastný konec z pohledu fanoušků Arsenalu👌.#AVLARS - 2:3 pic.twitter.com/7hRtbL9rc6 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 18, 2023 Jak vzdálené se zdály být euforické chvíle z loňského mistrovství světa v Kataru, kde Martínez patřil k hlavním hrdinům zlaté Argentiny. Na cestě za trofejí vychytal dva penaltové rozstřely a dostal cenu pro nejlepšího brankáře šampionátu. „Nemám slov," vyznal se šťastný čahoun. „Titulem mistra světa jsem si splnil všechno, o čem jsem ve fotbale snil." Zato předposlední únorovou sobotu byl chlapík v oranžovém dresu za smolaře a hit sociálních sítí. „Konečně za nás dal gól," vtipkovali fanoušci Arsenalu o muži, který londýnskému klubu patřil deset let. Martínez přišel už v sedmnácti coby nadaný teenager, jenže u „kanonýrů" se nikdy pořádně neprosadil a kočoval po hostováních. Rozzářil se až po přestupu do Aston Villy: následovala premiérová pozvánka do reprezentace, triumf na Copa América a zlatá jízda v Kataru. Co na tom, že Martínez a spol. nad favoritem dvakrát vedli... „Pokud chcete být na špici, musíte umět vyhrávat zápasy nejrůznějšími způsoby. Potřebovali jsme nějaký kouzelný moment, a postaral se o něj Jorginho," usmál se Mikel Arteta, trenér Arsenalu. „I tohle je Premier League. Je prostě krásná, nejlepší liga na světě," líčil Jorginho v rozhovoru pro televizní stanici BT Sport. „Tahle výhra je po předchozích třech ztrátách hodně důležitá." A fanoušci Arsenalu doufají, že přijdou další.