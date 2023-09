ANALÝZA: Souček a spol. míč nechtějí, body ale sbírají. City stoprocentní i bez KDB

A všechny triumfy měly společného jmenovatele. Ačkoliv trenér Pep Guardiola postrádá hvězdného středopolaře Kevina de Bruyneho, upustil od inovativního rozestavení z minulé sezony, kdy praktikoval formaci 3-2-4-1, a přešel do klasičtějšícho 4-2-3-1, herní projev mužstva se příliš nezměnil. City tradičně v každém utkání drželo míč více než soupeř. Průměrná hodnota ve třech duelech činí téměř 68 procent. Lépe je na tom pouze Chelsea (69 %), která ale optickou převahu nezúročuje výsledkově.

Ve čtveřici sedmibodových celků v závěsu za City se vyskytuje i West Ham. Vítěz posledního ročníku Konferenční ligy dokázal po remíze s Bournemouthem porazit jak Chelsea, tak našlapaný Brighton. S průměrným držením míče pouhých 28 procent! Milovníci statistik asi nechápou a nevěřícně kroutí hlavou, jak je tohle vůbec možné. Vždyť jedinou zónou, kde byli fotbalisté West Hamu na balonu častěji, než jejich protivníci, je jejich vlastní pokutové území. Plní totiž jednoduchý plán, a to zalézt do obranné ulity a podnikat rychlé kontry směrem vpřed.

Jak rychlé? Dosti výmluvný je počet kombinací Kladivářů s minimálně deseti přihrávkami po sobě. Ty totiž zaznamenali pouze čtyři, nejméně z celé ligy. Pro připomenutí, City je na čísle 72. Rozhodně se ale nedá říci, že by pro svěřence Davida Moyese nějakým extrémním způsobem hrála štěstěna. Podle xG měli kromě penalt vstřelit 5,3 branky, a dali jich šest, jednou se trefil Lucas Paquetá právě z puntíku, takže celkem jsou Kladiváři na sedmi. Ze hry pak měli dle statistiků inkasovat 3,26 gólu, ve skutečnosti lovil brankář Alphonse Aréola míč z branky třikrát, což tedy odpovídá. Jedinou metrikou, kde West Ham jede výrazně nad plán, jsou obdržené góly ze standardek (0 oproti xG 1,29).

I když se svěřenci Davida Moyese příliš dlouho s míčem nepomazlí, jejich strategie, založená na smrtících protiútocích, zatím funguje na jedničku. Vždyť v porovnání s Arsenalem, který si zakládá na aktivním herním projevu a průměrně drží balon o čtyřicet procent více času, se Kladiváři jeví lépe co se týče xG, tedy očekávaných vstřelených branek (5,3 versus 4,5) a nijak výrazně nezaostávají ani v absolutním počtu střeleckých pokusů (39 versus 46). Jestli zvolená taktika dovede West Ham do boje o nejvyšší příčky, samozřejmě ukáže až čas. Vstup do sezony ale vyšel báječně.