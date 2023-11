Argentinec Acosta byl vyhlášen nejlepším fotbalistou MLS a ocenil Messiho

Nejlepším fotbalistou MLS byl vyhlášen záložník Luciano Acosta z Cincinnati. Osmadvacetiletý Argentinec letos pomohl svému týmu k vítězství v základní části a se 17 brankami a 14 asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem sezony. Při ocenění titulem MVP Acosta připomněl svého slavného krajana Lionela Messiho, jenž v průběhu sezony přišel do Interu Miami. "Odehrál mnohem méně zápasů, jinak by tu seděl on," uvedl rodák z Buenos Aires.

