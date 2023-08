Benson je nešťastný, trest je vysoký, reaguje Boleslav na osmizápasový distanc pro Sakalu

Vysoký představitel středočeského klubu se účastnil čtvrtečního zasedání disciplinárky on-line. „Říkal jsem, že to bylo neúmyslné. Benson hřích nikdy neměl, na Žižkově a v Příbrami dostal jen pár žlutých karet. Takovým stylem se neprezentuje. Ano, je to to bojovník a válečník, ale určitě nechce nikoho zranit. Mrzí ho stejně jako nás všechny, že je Daníček zraněný. S nějakou stopkou souhlasíme, ale osm zápasů není adekvátních,“ uvedl Trunda.

Se Sakalou po verdiktu disciplinárky hned mluvil. „Je z toho nešťastný, je v takové situaci poprvé. My ho podpoříme, to jediné teď můžeme dělat,“ vylíčil generální ředitel Středočechů. O tom, zda se bude boleslavský klub proti trestu odvolávat, nechtěl spekulovat. „Zvažujeme, co uděláme. Zatím je to příliš čerstvé,“ nechtěl nic Trunda předjímat.