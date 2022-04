Borek neměl čas na nervozitu. Skvělý pocit, rád zaplatím, tvrdí mladý brankář Slovácka

Co vám blesklo hlavou, když se ukázalo, že náhle musíte do brány?

Nesl jsem Tomášovi Fryštákovi pití, a on mi řekl, že ho tahá přitahovač. Takže jsem se šel rychle převléknout a v rámci možností aspoň trochu rozhýbat. Neměl jsem ani čas připouštět si jakoukoliv nervozitu.

Snažil jsem se mu co nejvíc zmenšit střelecký úhel. Neměl to kudy prostřelit. My jsme naopak pak díky Marku Havlíkovi jednu šanci využili. Celkově jsme byli častěji na balonu a měli víc ze hry. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Mám ze zápasu skvělý pocit.