Fotbalový brankář Vaclík bude chytat v MLS za New England Revolution

Čtyřiatřicetiletý Vaclík byl bez angažmá od konce června, kdy mu vypršela smlouva v druholigovém anglickém Huddersfieldu. V klubu sídlícím nedaleko Bostonu by měl nahradit srbského gólmana Djordjeho Petroviče, jenž dnes oficiálně přestoupil do Chelsea, podle médií za 17,6 milionu dolarů.

„Tomáš Vaclík přináší do našeho brankářského týmu bohaté zkušenosti, působil v několika nejsilnějších evropských ligách,“ uvedl technický ředitel klubu Curt Onalfo. „Díky svým mezinárodním zkušenostem a technickým dovednostem je Tomáš cennou posilou našeho týmu. Těšíme se na jeho příchod a začleníme ho do týmu co nejrychleji, abychom udrželi naši dobrou pozici v konferenci a připravili se na play off,“ dodal.