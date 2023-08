Budějovice poprvé slaví. Trenér o výhře nepochyboval, nevylučuje odchod Adedirana do Slavie

Od samého začátku bylo poznat, že Budějovice tentokráte zabrat prostě musí. I proto možná první dějství příliš fotbalové krásy nepobralo. Jenže jak už to v podobných utkáních bývá, ke kýženým bodům často vítěze nasměrují standardní situace. Když si tedy v nastavení první půle útočník Quadri Adediran našel milimetrový centr Jakuba Hory od rohového praporku a hlavou otevřel skóre utkání, Dynamu se hned dýchalo o něco lépe.

Nigerijský forvard svoji trefou ještě více rozdmýchal spekulace o jeho odchodu do Slavie, přeci jen je jedním z nejlukrativnějších prodejních kousků v kádru Budějovic. „Když bude dávat góly a přijde na něj dobrá nabídka, budeme se muset rozloučit," uvědomuje si Nikl. „Jsme připravení na všechno a pokud bude podávat podobné výkony, počítáme s tím, že se to může stát. Hrál opravdu poctivě i dozadu, navíc dal ještě gól," dodal.

GÓÓÓÓL | Je to taaaaaam! V nastavení prvního poločasu jdeme do vedení!!! O změnu skóre s postaral Quadri Adediran 💥 #cebboh pic.twitter.com/Qb60MEAI5X

Dynamo oproti minulým duelům, které končily většími či menšími debakly, relativně zjednodušilo zakládání útoků. Téměř čtyři tisícovky diváků na Střeleckém ostrově byly často svědky dlouhých nákopů na exreprezentanta Zdeňka Ondráška, který měl na hrotu za úkol míče buď udržet, nebo je prodlužovat na nabíhající křídla. Ale pozor, nebylo to výsledkem žádných zvláštních pokynů od trenérského štábu.

„Vždy chceme hrát stejně, ale hráči vycítili, že to zvládneme takhle. Řídili si to sami," naznačil Nikl, že s parťákem Zápotočným rádi nechávají svým svěřencům volnou ruku. Možná i díky jejich důvěře ve vlastní hráče se tentokráte Dynamo vyvarovalo četných okének v defenzivě, které trestal každý z předcházejících oponentů, a po opakovaných dnech otevřených dveří na vlastní obranné polovině konečně udrželo čisté konto.

„Za to jsme moc rádi. Dívali jsme se na to před zápasem a nulu jsme naposledy uhráli na jaře snad s Bohemkou nebo Slavií. Nevím, které utkání bylo dříve. Každopádně to je pro nás hodně důležité," pravil Nikl.