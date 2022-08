Skóre v Mohuči otevřel ve 29. minutě domácí Burkardt, jenž si smolně srazil Palaciosovu střelu z hranice vápna do vlastní sítě. O 10 minut později Patrik Schick vyhrál souboj u středové čáry, k míči se dostal Diaby a připravil druhý gól pro Frimponga. O pár sekund později se nizozemský reprezentant trefil podruhé, když ho obránce Hack svou chybou vyslal do samostatného úniku. Frimpong využil své rychlosti, obešel gólmana Zentnera a z úhlu zakončil opět do odkryté branky.