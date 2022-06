Morávek po deseti letech skončil v Augsburgu, klub mu neprodloužil smlouvu

"Nebylo to pro nás snadné rozhodnutí. Ale nakonec jsme souhlasili s trenérem, který chce dát týmu před sezonou novou tvář a další impulz," uvedl sportovní ředitel Stefan Reuter. Augsburg bude od ročníku 2022/23 trénovat Enrico Maassen, jenž nahradil Markuse Weinzierla.

Morávek zamířil do bundesligy v roce 2009, z pražských Bohemians 1905 ho vykoupilo Schalke. Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul v roce 2012 do Augsburgu, za který odehrál 132 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky. Celkem má na kontě v německé lize 168 zápasů a devět gólů.

"Hrát za jeden klub deset let v kuse je v dnešním fotbale něco výjimečného. Chci poděkovat všem trenérům, spoluhráčům a fanouškům, že jsem mohl tenhle dres oblékat tak dlouho. Moje rodina se cítila v Augsburgu skvěle a klubu přeji do dalších sezon jen to nejlepší," uvedl trojnásobný reprezentant, jehož často brzdily zdravotní problémy.