Nová posila Dortmundu Haller má nádor varlat a čeká ho neupřesněná pauza

Letní posila fotbalistů Dortmundu Sébastien Haller má nádor varlat. Osmadvacetiletý útočník, jenž přišel do Borussie před necelým měsícem jako náhrada za kanonýra Erlinga Haalanda, to zjistil na přípravném kempu týmu ve Švýcarsku poté, co se necítil dobře při pondělním tréninku.

Článek Lékaři mu při vyšetření objevili nádor a Haller odcestoval ze soustředění, aby se podrobil dalším vyšetřením. Ta by měla určit, zda se jedná o zhoubný útvar. Teprve poté bude jasnější, jak dlouho bude reprezentant Pobřeží slonoviny Dortmundu chybět. "Tahle zpráva dnes šokovala Sébastiena Hallera i všechny ostatní. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom mu zajistili nejlepší možnou péči," uvedl sportovní ředitel Borussie Sebastian Kehl v prohlášení. Haller přišel do Dortmundu na konci června z Ajaxu. S bundesligovým vicemistrem se dohodl na pětileté smlouvě. Amsterodamský klub, s nímž měl kontrakt ještě na dva roky, za něj obdržel 31 milionů eur, dalších 3,5 milionu může získat na dalších bonusech. Rodák z Francie, kterou reprezentoval v mládežnických kategoriích, strávil v Ajaxu sezonu a půl a v 66 zápasech nastřílel 47 gólů, jedenáct jich dal v Lize mistrů.

