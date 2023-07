Schicka zastoupí v útoku Leverkusenu Nigerijec Boniface

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Událostí léta je odchod Juráska, Sparta může řešit velký problém

Letní dlouhé dny zalité sluncem jsou jak malované pro restart, fyzickou a mentální regeneraci hráčů i vedení a dobití baterek pro novou sezonu. Už jen pár dní a ligu máme zpátky. Věřím, že ve skvělé formě. Sparta do ní vstoupí jako mistr, Slavia s touhou ukončit čekání na titul, které trvá dva roky. A pak je tu Plzeň s novým majitelem v zádech. Změn bylo hodně. Událostí léta je odchod Davida Juráska ze Slavie do Benfiky, kde se mu podařil famózní úvod gólem. To je krásný příběh, který ukazuje, jak se kluk, kterého pomalu nechtěli na Slovácku a v Brně, může při zarputilosti, touze a tvrdé práci přes Mladou Boleslav a Slavii posunout k senzačnímu angažmá. Benfica, to je další fotbalová dimenze, a ani ta nebude pro Davida konečnou.