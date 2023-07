Velký bavorský výprodej. Bayern nabízí hvězdy, aby mohl koupit Kanea

Německý šampion hledá posilu do útoku poté, co jeho ofenzivní hráči nedokázali adekvátně zaplnit místo na hrotu po loňském odchodu Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Pokud by nevyšel přestup Kanea, o kterého se údajně zajímá i Paříž Saint-Germain, zvažuje i jiné alternativy. Agentura DPA zmiňuje roční hostování argentinského mistra světa Juliana Alvaréze z Manchesteru City nebo Dušana Vlahoviče z Juventusu.