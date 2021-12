Ani klíč od Prahy zatím nestačí. Sparta přesto zůstává vysněnému cíli na dosah

Pětačtyřicet bodů představuje solidní počin. Často by mohl stačit i na vedoucí příčku. Ne tak letos.

„Není to málo, ale Slavia a Plzeň uhrály bodů víc. My jich mohli mít ale také víc. Alespoň o čtyři, protože některé zápasy končící remízou jsme měli zvládnout lépe," poukazuje trenér Pavel Vrba na dělbu bodů v utkáních na Bohemians, v Ostravě či třeba doma s Jabloncem.

Sparta po sezonách tápání v létě před novým ročníkem po čase opět otevřeně vyhlásila útok na mistrovský titul. A její sen na rozdíl od let minulých přežije zimu.

„Jednoznačně dokázali, že jsou v kontaktu se Slavií. Jednu chvíli hrozilo, že by na ni mohli ztrácet osm bodů, což by bylo moc. Při ztrátě tří bodů bude na jaře o co hrát, takže podzim v pořádku. Na jaře bude Sparta navíc pokračovat i v Evropě," hodnotí internacionál a jedna z klubových ikon Horst Siegl.

Venku ztrácejí kouzlo

Na svém stadionu jsou Letenští pod koučem Vrbou téměř stoprocentní, jenže venku často body rozdávají.

„Doma je Sparta silná, venku ale ztrácí body. Proto jsem si ještě po Slovácku kladl otázku, jestli na titul vůbec má. I za nás jsme byli doma silní, ale teprve pravidelný zisk bodů venku z tebe dělá mistra... Vysvětlení se těžko hledá, je to asi v hráčích, že venku nedovedou odvést maximum," přemítá historicky druhý nejlepší kanonýr české ligy.

Hrdinou derby Lukáš Haraslín. Rozhodlo to celé mužstvo, na standardku jsem si věřilVideo : Sport.cz

Mužstvo každopádně zlomilo jeden obrovský mindrák. Poprvé od března 2016 v derby porazilo Slavii. Ani klíč od Prahy zatím ovšem Spartě k vládě nad ligou nestačí.

„Přijde mi, že v poslední době hrála Sparta derby líp v Edenu, kde třeba aspoň remizovala, zatímco doma výrazně prohrávala. Derby nejsou hezká, bubáka teď konečně zvládla zničit, což by jí mělo posílit i pro jaro," míní Siegl.

Liga mistrů zůstala vzdálená

Pokud jde o pohárovou scénu, sen o Lize mistrů rychle ztroskotal na Monaku. Sparta hrála Evropskou ligu, z níž se přesouvá do Konferenční.

„Konfrontace s francouzskými soupeři ukázala velký rozdíl v kvalitě. Zklamalo mě, že Sparta pak ve skupině neskončila druhá. Zápas v Glasgow byl špatný, jako by se sesunula zase o dva stupínky zpátky. Výkon zklamal jak diváky, tak hráče. Měli z toho vykřesat víc a udržet se v lize Evropské. Ale i Konferenční je za mě ok, zajímaví soupeři se v ní také najdou. Je to stále evropský pohár a šance bodovat, aby mohlo hrát víc českých týmů," argumentuje Siegl.

🧮 Nejproduktivnějším hráčem první části sezony je Adam Hložek, který nastřílel 6 branek a na dalších 11 nahrál. 👏 ⚽ Jakub Pešek a Matěj Pulkrab jsou nejlepší střelci se 7 trefami. V článku najdete celková čísla všech sparťanů. #acsparta ➡️ https://t.co/l2xMhsElpQ pic.twitter.com/kGVUfrIWNe — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 23, 2021

Otázkou je, jak klub využije zimní přestupní termín. Jako první posilu přivedl útočníka Čvančaru z Jablonce.

„Hložek by už asi měl odejít zlepšovat se po boku kvalitnějších spoluhráčů, můj názor. Sparta ovšem deklarovala, že pro jaro zůstane, aby s ním mohla hrát o titul. Teď odešel Karlsson, ale jinak se zdá, že kádr neoslabí, zatímco v souvislosti s Plzní a Slavií se spekuluje o citelnějších odchodech. V tom případě by Sparta mohla být ještě konkurenceschopnější. Uvidíme, s jakými kádry přední týmy do jara vstoupí," je kanonýr zvědavý.

„Musím samozřejmě popřát hezký nový rok všem sparťanům, po dlouhé době je zase šance na titul..." usmívá se Siegl.