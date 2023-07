Baník má smůlu, Plavšiče kupuje polský mistr

Žádné překvapení. Vývoj, který se dal očekávat. „Srdjan Plavšič je blízko přestupu do Rakowa Čenstochová," avizuje polský specializovaný server Pilka Nožna.

Plavšič se v létě vrátil do Edenu z úspěšného hostování v ostravském Baníku. Se sešívanými absolvoval přípravu, počítalo se ovšem s tím, že stejně odejde.

„V přípravě se bohužel zranil, což ho limitovalo. Za rok mu končí smlouva, registrujeme zájem ze zahraničí. Momentálně se připravuje s týmem, je jeho součástí a v momentě, kdy bude konkrétní nabídka, tak to s ním budeme řešit. Za rok by nás totiž čekalo prodloužení smlouvy, nebo případný rozchod," uvedl trenér Jindřich Trpišovský v pátek den před startem ligového ročníku.

Šéf klubu byl ještě konkrétnější. „Zajímá se o něj slovenský mistr, polský mistr... Preferujeme, aby Plavšič přestoupil. Když ne, tak by ho chtěl Baník získat na delší dobu," vyložil možné scénáře Jaroslav Tvrdík.

Plavšičovi vyšlo hostování v Ostravě, kde zaznamenal pět branek a devět asistencí. Baník o bývalého sparťana nadále stál, srbský šikula se o víkendu vypravil do Liberce sledovat jeho zápas. Premiéru Hapalův statický tým hrubě nezvládl, o to víc by se mu rychlý Plavšič hodil.