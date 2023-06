Baník získal slovenskou posilu ze Slavie

"Vidíme v něm velkou perspektivu. I proto jsme do jednání se Slavií vstoupili, i když nám bylo jasné, že to nebude jednoduché, protože v Edenu měl smlouvu ještě na dva roky. Věříme, že si u nás rychle zvykne. Určitě to není tak, že by měl okamžitě táhnout áčko, ale je to jeden z těch hráčů, které u nás systematickou prací chceme dostat na jejich výkonnostní strop a postupně zabudovat do základní sestavy. Má potenciál na to, aby to zvládl a prosadil se," uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.