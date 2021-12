Bartošákovi gól zhořkl. Asi už si to vzadu rozdáme s Teplicemi, míní karvinský záložník

Zahozená penalta byla asi pro vývoj utkání klíčová, že?

Bohužel ji Qose neproměnil. Brankář Rakovan mu ji skvěle lapil. Pořád jsme ale měli ještě celý druhý poločas na to, abychom vstřelili rozhodující gól. Jenže jsme po přestávce naopak inkasovali my. Pak jsme to zase honili až ke konci. Aspoň vyrovnat na 2:2 se nám už nepodařilo. A znovu jsme vyšli naprázdno.

Většinu ligových utkání prohráváte o jediný gól a v tabulce nejvyšší soutěže zůstáváte stále poslední. Není to už frustrující?

Asi jo. Už skoro ani nevím, kdy jsme naposledy vyhráli. Přitom před týdnem proti Spartě ani teď ve Zlíně jsme nepodali špatný výkon. Jenže nás obvykle srazí individuální chyba. Je to pořád dokola.

Ve Zlíně jste měli před přestávkou po vašem vyrovnání na 1:1 navrch...

Je to tak. Chtěli jsme využít Čmelíkovy rychlosti a dostávat se dlouhými balony za domácí obranu. Poté, co jsme nedali z penalty na 2:1, se nám to už ovšem moc nedařilo.

Takže ze vstřelené branky nemáte ani radost?

Nemůžu mít, když jsme nebodovali. Ve Zlíně jsem působil, a tak jsem měl velkou motivaci. Čmelík mě připravil slušnou šanci, a já se snažil hlavně trefit bránu. Spadlo to tam, avšak můj gól bohužel nestačil ani na bod.

Jak vnímáte vaši pozici na chvostu prvoligové tabulky?