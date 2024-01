Blázen Řepka, to byla má role, usmívá se jubilant. Král blikanců má velké plány, i trenérské

Narozeniny máte hned druhý den v roce. Nabízí se spojit oslavu se Silvestrem a Novým rokem.

Ano, mám to tak zavedené, abych spláchl všechno najednou. Letos ale jde o kulatiny, tak možná přijde i nějaká oslava, o které zatím nevím. Žena s kamarády třeba něco připraví…

Oficiální oslavu padesátin jste naplánoval na 23. února, kdy v Kině Lucerna pořádáte Noc s legendou. Velký sál Lucerny vyprodával Karel Gott, vy chcete aspoň kino…?

No kapacitu má samozřejmě menší. Zvu všechny, kteří mě mají rádi, i ty, co mě rádi nemají. Bude to velký mejdan, na který se moc těším. Velká jízda. S nápadem přišel promotér Petr Větrovský. Natočil film o Honzovi Kollerovi nebo zápasníkovi Véghovi, má s takovými akcemi spoustu zkušeností. Teď točí film taky o mně, který by měl jít do kin letos na podzim.

Můžete prozradit něco zajímavého, co v něm diváci uvidí?

Zatím ne. Ale v prosinci jsme zveřejnili teaser, který vypadá zajímavě. Je hodně emotivní. Jde o časosběr, točíme několik let. Teď dělá i Gábinu Soukalovou, na to jsem taky zvědavý.

Měl jste Talk show s názvem Blikanec Tomáše Řepky, teď vysíláte svůj podcast Red Card. Po kariéře jste se v tom našel?

Dělám to třetí rok. Ze začátku jsem se soustředil jen na fotbal, pak jsem přidal i zápasníky MMA. Všechno bez cenzury, což baví mě i fanoušky. Celou kariéru jsem byl já ten zpovídaný, teď to poznávám z druhé strany. Všechno jedu naostro, jak jsem zvyklý.

Ještě jedno překvapení chystáte. Trenérské.

Čekají mě zkoušky, začátkem roku bych si měl dodělat áčkovou licenci. Čekám tedy na angažmá, jsem otevřený všemu. Fotbal dělám celý život, teď bych se chtěl vydat na trenérskou dráhu.

Tomáš Řepka má všechny předpoklady, aby byl jednou top trenér, předpovídá František StrakaVideo : Sport.cz

V minulých letech jste často kritizoval svoji Spartu. Letos ale získala titul, po podzimu vede ligu, takže jste na ni mírnější.

S trenérem Priskem přišla velká kvalita. Musím přiznat, že zpočátku jsem byl skeptický. Měl jsem za to, že Sparta by měla mít českého kouče. Teď je jasné, že po dlouhé době se do trenéra trefili. Priske si dokáže rozumně vybírat hráče pro styl, který chce hrát, a to mě baví. Jaro bude perné. Slavia teď získala nového majitele (Pavla Tykače), s Křéťou (Danielem Křetínským) to bude obrovská rivalita. Ale obhajoba je reálná. Já byl vždycky optimista, takže věřím, že titul zůstane na Letné.

Málokterý hráč může říct, že do fotbalu přinesl nový pojem. Vy se svým blikancem ano. Když jste před rokem křtil knihu Sparta 130 let fotbalové historie, uznal jste, že když se teď zpětně vidíte, vzal byste něco zpátky. Že někdy bylo až nelidské, co jste na hřišti vyváděl.

S věkem jsem zmoudřel, uklidnil se. Na hřišti mě často bylo moc, to musím s odstupem času samozřejmě uznat. Když jsem si nedávno pustil třeba Teplice, jak jsem tam bouchl do kamery, říkal jsem si ty vole, to snad nemyslíš vážně… Fanoušci si taky museli říkat, co to je za blázna. Na druhou stranu, aspoň se něco dělo. Vše pro výhru. Blázen Řepka, to byla moje role. Ze zahraničí jsem se vrátil trochu rozčeřit nudu v české lize. Lidi chtěli šaška, tak ho měli. Dneska mi někdo takový v lize chybí.

Foto: Petr Horník, Právo Obránce Sparty Tomáš Řepka bojuje se Stanislavem Vlčkem ze Slavie.

Co jako bývalý reprezentant říkáte tomu, že národní tým jde do nového roku stále bez trenéra?

Je to podivné až prapodivné. Doufám, že k reprezentaci přijde Ivan Hašek, pro mě číslo jedna a v tuhle chvíli jediná možnost. Někteří rádoby experti říkají, že nemá úspěchy, že už dlouho někde pořádně netrénoval. Ale angažmá u reprezentace není každodenní práce. Ivan má zkušenosti i charisma. Už měl být vlastně jmenován, pak se na Strahově sešlo prý moc omluvenek, což jen ilustruje, co se tam děje. Jarda Šilhavý splnil cíl a nároďák na šampionát do Německa dostal. Pět let u týmu je ale dlouhá doba. Bylo na něm ke konci vidět, jak je unavený a zmožený. Proto zvedl ruku, že končí. Má to výšku.

Haškovi by jako manažer měl pomáhat Pavel Nedvěd. Je pro vás také dobrou volbou? Během společného působení v reprezentaci jste o něm řekl, že není váš kapitán…