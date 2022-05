Buďme rádi, že Sparta má Křetínského, myslí si Rada. Co ho na chování miliardáře mrzí?

Nejen zkušený kouč, ale i většina fanoušků vnímá, kolik finančních prostředků už mladý podnikatel do Sparty napumpoval. Jenže mistrovské tituly zůstávají i tak na Letné pouze snem a z tribun se ozývá kritika. „Samozřejmě úspěchy nejsou takové, jako by měly být, ale pokud nebude pan Křetínský, tak nebude Sparta," tvrdí kouč, ale následně svůj výrok poupravuje.

„Možná, že by ji měl někdo jiný, ale pan Křetínský tam vkládá nemalé prostředky a já bych mu přál úspěch," pokračuje stím, že jedna věc ho však na spolupráci s Danielem Křetínským mrzí. O co přesně šlo, to prozradí video Sport.cz z pořadu Přímák.