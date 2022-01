Chlapci, jste na radaru Kladivářů! Spolupráce mezi Spartou a West Hamem začíná

Když ne šok, tak rozhodně velký průlom. Miliardář Daniel Křetínský už není jen majitelem fotbalové Sparty Praha. Na podzim se stal také spoluvlastníkem West Hamu United. V londýnském klubu odkoupil se společností 1890s holdings 27 procent akcií. Spolu s kolegou Pavlem Horským se také stali členy představenstva WH Holdings Ltd.

„Sparta je a bude na prvním místě z hlediska fotbalového vnímání. West Ham je zajímavá investiční příležitost. Je to silný fotbalový klub v Premier League. Je to i velká prestižní věc z hlediska Sparty, nejen Daniela Křetínského a EPH," zdůrazňuje generální ředitel klubu František Čupr v podcastu Srdce ze železa, který s ním ve Španělsku připravil ředitel komunikace Ondřej Kasík.

„Mým úkolem je vybrat si správné lidi do vedení klubu. Lidi, kterým důvěřuji, jsou pracovití a vědí, co dělají. Díky tomu můžeme být úspěšný klub.“

„Když si vezmu kluby z Premier League, hodnota Liverpoolu před 10 lety byla zhruba 300 milionů liber. Po úspěšném období se pohybuje kolem 3 miliard liber. To je trojnásobek ceny před deseti lety. Věřím, že West Ham může udělat podobný úspěch. Hraje špičku Premier League a dokazuje, že je jeden z nejlepších klubů na světě," poukazuje letenský ředitel.

To je všechno pěkné, brblají fanoušci pesimističtějšího ražení. Co z toho ale bude mít Sparta...?

„Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi Spartou a West Hamem tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," ujistil sám Křetínský v prohlášení při vstupu na anglickou scénu, že Sparta by podle něj rozhodně neměla oslabit.